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В Україні перевірять усіх восьмикласників: що досліджує міжнародний тест ICILS

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
384
В Україні перевірять усіх восьмикласників: що досліджує міжнародний тест ICILS
Восьмикласників перевірять на цифрові компетентності. Джерело: Freepik

Українські восьмикласники у 2027–2028 роках вперше візьмуть участь у міжнародному дослідженні комп’ютерної та інформаційної грамотності ICILS (International Computer and Information Literacy Study). Таким чином вдасться оцінити, наскільки добре учні вміють працювати з цифровими технологіями, шукати й аналізувати інформацію, створювати цифровий контент та застосовувати обчислювальне мислення. Результати допоможуть порівняти українську освіту з системами інших країн і визначити напрями вдосконалення реформи Нової української школи.

Про це повідомило Міністерство освіти та науки на офіційному сайті. Порівняльне дослідження проводить Міжнародна асоціація IEA кожні п’ять років. Окрім безпосереднього оцінювання компетентностей учнів, ICILS передбачає збір широкого спектра контекстних даних про домашнє та шкільне середовище, зокрема умови доступу до цифрових технологій, особливості їх використання в навчанні та інші чинники, пов’язані з розвитком цифрових компетентностей.

Участь України передбачена в межах циклу ICILS 2028, який охоплює 2025–2030 роки.

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  • 2028 рік – проведення основного дослідження
  • 2029–2030 роки – аналіз результатів, підготовка та оприлюднення звітів про результати дослідження

МОН наголошує, що для України участь у дослідженні стане важливим кроком до запровадження системного оцінювання цифрових компетентностей учнів на основі міжнародно визнаної методології.

"Результати ICILS дадуть змогу не лише визначити рівень сформованості цих компетентностей, а й проаналізувати чинники, пов’язані з навчальними досягненнями, та сформувати доказову основу для розроблення, моніторингу й оцінювання державної політики у сфері загальної середньої освіти та цифрової трансформації освіти", – йдеться у повідомленні МОН.

В Україні перевірять усіх восьмикласників: що досліджує міжнародний тест ICILS

Восьмикласники у 2027–2028 роках вперше візьмуть участь у міжнародному дослідженні ICILS. Джерело: osvitanova.com.ua

Участь в ICILS–2028 важлива і для впровадження реформи НУШ, адже учасниками дослідження стануть восьмикласники, які навчаються за новим Державним стандартом базової середньої освіти. Очікується, що завдяки дослідженню, Україна вперше отримає міжнародно порівнянні дані про рівень цифрових компетентностей учнів, які навчаються за стандартами НУШ, і про чинники, пов'язані з їхнім розвитком.

"Ці дані допоможуть ухвалювати обґрунтовані рішення щодо навчальних програм, професійного розвитку вчителів і цифрового середовища шкіл і вдосконалювати впровадження реформи", – зазначає МОН.

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