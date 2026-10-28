В Україні понад мільйон студентів і вчетверо менше першокласників: у МОН озвучили тривожні дані

В Україні налічується близько 215 тисяч першокласників, 400 тисяч девʼятикласників та понад мільйон студентів закладів вищої освіти. Щороку певна частка випускників шкіл не вступає до вишів чи коледжів, а виїжджає за кордон.

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Про це під час Київського міжнародного економічного форуму сказав заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній, повідомляє Укрінформ. За його словами, найбільше випускників шкіл їде за кордон із Закарпатської та Чернівецької областей.

"Зараз в Україні трохи більше мільйона студентів в університетах. У дев’ятому класі 400 тис. дітей на всю країну. У першому класі 215 тис. дітей. Народилося минулого року близько 168 тис. дітей. Щороку ми бачимо, що є певний відсоток дітей, які закінчили школу, не пішли в університет, не пішли в коледж, поїхали за кордон, і цей відсоток стабільний, щороку є така частка, яка їде", – сказав Завгородній.

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За даними Міністерства освіти і науки (МОН), у 2026/2027 навчальному році до перших класів українських шкіл пішли 243 398 дітей.

Як відомо, МОН попереджало, що у 2029 році кількість першокласників буде щонайменше на 30% меншою, ніж 2025-го. Тож громади по всій країні повинні вже зараз готувати мережі шкіл до такого сценарію. Йдеться насамперед про підготовку існуючої мереж закладів освіти до нових реалій.

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Водночас, у Верховній Раді раніше також зазначали, що в Україні у 2025 році зменшилась кількість першокласників на 62 тисячі. 2024-го учнів, які йшли у перший клас було 314 тисяч, тоді як торік переступило поріг школи вперше – 252 тисячі дітей. Основними причинами зменшення кількості першокласників стало падіння народжуваності та масовий виїзд дітей на початку повномасштабного вторгення в Україну, сказали у парламенті.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що в Україні скоротилась кількість учнів перших класів удвічі з 2018 року.