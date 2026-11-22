В українській школі розгорілася дискусія через домашнє завдання із зарубіжної літератури для п'ятикласників. Учителька запропонувала учням замість читання твору переглянути мультфільм або фільм за його мотивами.

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Така альтернатива здивувала матір одного зі школярів, яка звернулася до батьків з питаннями щодо підходу до навчання. Своєю історією та роздумами про шкільне читання поділилася користувачка Threads victoria_pyvovar.

Учням запропонували замість книжки подивитися мультфільм

Жінка розповіла, що її син навчається у п'ятому класі. Під час дистанційного уроку зарубіжної літератури вчителька дала дітям завдання прочитати сторінки 58–72 до наступного заняття.

Водночас педагог запропонувала учням альтернативу: якщо вони не хочуть читати, то можуть подивитися мультфільм або фільм за відповідним твором.

Наступний урок мав відбутися через дев'ять днів. Однак замість того, щоб сприйняти цей час як можливість прочитати задані 14 сторінок, мати школяра звернула увагу на саму пропозицію замінити книжку екранізацією.

"На наступний урок прочитати 58-72 ст. Якщо не захочете читати, подивіться мультик або фільм по цьому твору", – процитувала жінка слова вчительки.

Класна керівниця пояснила, для кого передбачили альтернативу

Після почутого мати хлопчика вирішила написати в батьківську групу, де також була класна керівниця. Вона хотіла з'ясувати, чому учням дозволяють замінювати читання переглядом мультфільму чи фільму.

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У відповідь класна керівниця пояснила, що така можливість є альтернативою для дітей, які зовсім не читають. Тобто йдеться не про повну заміну читання для всіх учнів, а про додатковий варіант для тих, кому складно або хто не хоче братися за книжку.

Однак таке пояснення не зняло запитань у матері школяра. Вона поставила під сумнів сам підхід, за якого дітям пропонують не читати твір, а переглядати його екранізацію.

Мати школяра поставила під сумнів такий підхід до навчання

Свою історію жінка завершила риторичними запитаннями про те, чи можна заохотити дітей до читання, якщо не вимагати від них відкривати книжки.

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"Питання: чи почнуть читати діти, якщо їм не задавати читати? Чи в Україні вже можна отримати освіту по мультикам?" – написала вона.

Історія викликала дискусію навколо того, чи має перегляд мультфільму або фільму бути повноцінною альтернативою читанню літературного твору в межах шкільного навчання.

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