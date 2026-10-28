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В Україні запропонували провести Національну контрольну з математики: що відомо

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
252
В Україні запропонували провести Національну контрольну з математики: що відомо
Ілюстративне зображення. В Україні запропонували проводити Національну контрольну з математики. Джерело: Pexels

Секретарка Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа запропонувала провести Національну контрольну з математики. Вона вважає, що подібний флешмоб для українців має проходити в День науки (відзначається щороку у третю суботу травня).

Таку ініціативу посадовиця озвучила під час засідання Комітету. Підтримав її і міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Він вважає ідею вартою обговорення за прикладом Радіодиктанту національної єдності, який проходить в День української писемності та мови.

"Ми вчора гарно країною написали національний радіодиктант. Я звертаюся до комітету і до міністерства, збираюся звернутися з листом до Суспільного. Я вважаю, що на День науки нам варто написати Національну контрольну з математики", – сказала Піпа.

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Зі свого боку Бутенко сказав, що ідея цікава і варта обговорення.

"Думаю, це буде не так яскраво, але це буде точно резонансно", – сказав міністр освіти.

Він також іронічно додав, що боїться появи контрольних з хімії, фізики і біології після такої ініціативи.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як минув Радіодиктант 2026 і з яких найнезвичніших куточків світу українці брали в ньому участь.

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Освіта в УкраїніУкраїнашколаматематикаАндрій БутенкоАндрій БутенкоНаталія ПіпаНаталія Піпа
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