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"Ваш пес на нашій соломі спав": що означає колоритний український фразеологізм

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read1 хв
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"Ваш пес на нашій соломі спав": що означає колоритний український фразеологізм
Як гарно українською мовою поіронізувати над далекою спорідненістю і не казати при цьому про воду на киселі
Джерело: Створено за допомогою ШІ

Кількість фразеологізмів в українській мові просто незліченна. І одна фраза, якою користуються всі, може виявитись лише частиною великого синонімічного ряду.

На це вирішила вказати філологиня та письменниця Катерина Лука. Вона веде в Instagram блог з порадами тим, хто бажає вдосконалити своє мовлення, і розповіла, що означає вислів "Ваш пес на нашій соломі спав" та з якою відомою приказкою збігається. 

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"Ви усі знаєте, як українці називають ну дуже далеких родичів. Найчастіше ми чуємо: "сьома вода на киселі" або "десята вода на киселі"", – почала Лука свій короткий урок. Їх вона назвала загальновживаними і порадила кілька яскравих та іронічних відповідників. Зокрема і вислів про пса та солому.

Запропонувала філологиня і такі варіанти:

  • Як чорт козі дядько.
  • Нашому тинові двоюрідний пліт.
  • Старої курки півня швагер.
  • Третє ребро від заду.

Отже, якщо тепер вам треба буде вказати на дуже далеку спорідненість із кимось, ви точно не розгубитесь.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що означає вислів "ходити з темними очима" і ще кілька цікавих українських фразеологізмів з дієсловом "ходити".

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