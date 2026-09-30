"Ваш пес на нашій соломі спав": що означає колоритний український фразеологізм
Кількість фразеологізмів в українській мові просто незліченна. І одна фраза, якою користуються всі, може виявитись лише частиною великого синонімічного ряду.
На це вирішила вказати філологиня та письменниця Катерина Лука. Вона веде в Instagram блог з порадами тим, хто бажає вдосконалити своє мовлення, і розповіла, що означає вислів "Ваш пес на нашій соломі спав" та з якою відомою приказкою збігається.
"Ви усі знаєте, як українці називають ну дуже далеких родичів. Найчастіше ми чуємо: "сьома вода на киселі" або "десята вода на киселі"", – почала Лука свій короткий урок. Їх вона назвала загальновживаними і порадила кілька яскравих та іронічних відповідників. Зокрема і вислів про пса та солому.
Запропонувала філологиня і такі варіанти:
- Як чорт козі дядько.
- Нашому тинові двоюрідний пліт.
- Старої курки півня швагер.
- Третє ребро від заду.
Отже, якщо тепер вам треба буде вказати на дуже далеку спорідненість із кимось, ви точно не розгубитесь.
Раніше OBOZ.UA розповідав, що означає вислів "ходити з темними очима" і ще кілька цікавих українських фразеологізмів з дієсловом "ходити".
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