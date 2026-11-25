Мама першокласниці Наталя Лаврентьєва розповіла як проходить навчання її доньки-першокласниці у японській школі. За її словами, в іноземному закладі освіти все відбувається інакше, ніж в Україні. Зокрема, навчальний рік розпочинається на початку квітня, а церемонія вступу до школи – це велике свято для всієї родини.

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У дописі в Facebook жінка зазначає, що діти не отримують оцінок, а школярів не залишають на другий рік. Тоді як успіхи у навчанні описують словами, а не балами. Замість щоденника учні мають "зошит для звʼязку", де записаний розклад і домашні завдання. Дитина фіксує їх сама і відмічає, коли зробила, а вчитель наступного дня додає відмітку про перевірку.

"Щоденника з оцінками на підпис батькам немає. Замість нього "renrakuchо"– зошит для зв'язку. Там розклад і запис домашніх завдань, Майя записує їх сама і сама відмічає, як зробила. Наступного дня вчитель малює відмітку про перевірку – квіточку або сердечко", – пише Лаврентьєва.

Щодня діти отримують домашні завдання з математики та японської, на що витрачається близько 10 хвилин. У 1-2 класі немає окремих природознавства і суспільствознавства. Замість них – "seikatsuka" – наука про життя, де діти вирощують рослину, спостерігають за вулицею, знайомляться з сусідами.

Водночас є окремий урок моралі "dоtoku", коли учні читають історію і обговорюють, що відчувала інша людина і як можна було вчинити інакше. До школи діти ходять самостійно, навіть у першому класі, що контролюють старшокласники.

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Першокласники мають жовтий чохол на рюкзаку, які забезпечує школа, тоді як сам наплічник - рандосеру, у всіх однотипний і його купують один на всі шість років початкової школи. Протягом літа кожен учень вирощує рослину – іпомею, спостережуючи й записуючи її зростання протягом усього літа.

Замість батьківських зборів проходить індивідуальна бесіда на 10 хвилин, де вчитель розповідає про поведінку школяра та з ким він товаришує.

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Також батьки школярів можуть відвідати відкриті уроки і поспостерігати, як дитина поводиться під час занять. Водночас школярі не мають шкільного обіду, а мають перерву, щоб поїсти у класі разом з учителем, після чого всі чистять зуби.

"Обід роздають самі діти у білих фартухах, шапочках і масках. Вони ж потім збирають посуд і розкладають молочні пакети для переробки. Після обіду чистять зуби прямо в класі", – зазначає мама школярки.

Крім того, учні самостійно прибирають класи, а у школі ходять лише у спеціальному взутті, яке має бути обовʼязково білим.

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"Якщо зібрати все це разом, виходить, що в японському першому класі дітей спочатку вчать не читати швидше за всіх, а жити самостійно і серед людей. Сам дійти, сам перевзутися, сам пообідати, сам прибрати, сам записати домашку і відмітити, що зробив. Дорослий поруч, але не замість дитини. І мені це, мабуть, подобається найбільше. Ось тільки навіщо взуттю обов'язково бути білим – це загадка", – резюмувала Лаврентьєва.

На допис відреагував освітній експерт Віктор Громовий, поділившись відео, яке він зафільмував 10 років тому. Освітянин зазначив, що система освіти в Японії демонструє здатність вбирати в себе передові педагогічні ідеї, трансформуючи їх в ефективні освітні моделі.

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