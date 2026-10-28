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"Вчитель ще не зовсім вигорів? Треба йому допомогти": Ігор Лікарчук порушив болісну тему роботи педагогів на канікулах

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
117
"Вчитель ще не зовсім вигорів? Треба йому допомогти": Ігор Лікарчук порушив болісну тему роботи педагогів на канікулах
Ілюстративне зображення. Чи повинні вчителі працювати на канікулах

Під час осінніх канікул українські вчителі замість відпочинку стикнулися з надмірним бюрократичним навантаженням. Відтак, педагогів змушують проводити педради, методичні заходи, планування, проходити тренінги, семінари тощо.

Все це шкільні викладачі мають робити на тлі складних перших місяців навчального року, які були насичені постійними повітряними тривогами, безсонними ночами та щоденним напруженням. На цьому зауважив освітній експерт Ігор Лікарчук. Він підкреслив, що попри вигорання вчителів, їм намагаються ще й додати обовʼязків, замість того, щоб вони відпочили. 

''Вчитель ще не зовсім вигорів? Треба йому допомогти'': Ігор Лікарчук порушив болісну тему роботи педагогів на канікулах

Кожен крок має бути зафіксваний документально. Джерело: Unsplash

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"Якщо учитель професійно вигорів іще не повністю, давайте допоможемо йому цього досягнути… Наради, педради, методичні посиденьки, семінари, тренінги, засідання, обговорення, планування, звітування… І все це – під час канікул! Якщо не якийсь ярмарок, то фестиваль, якщо не вебінар, то іще якась методична чортівня. Здається, вони фізично не здатні пережити навіть тиждень, не повчаючи вчителів, як їм потрібно працювати", – пише фахівець.

Крім того, педагоги мають ще й проводити заходи для дітей, адже вони не повинні відпочивати на канікулах, а мають надолужувати освітні втрати. Тоді як у багатьох європейських країнах під час канікул заклади зачинені й ніхто не може туди потрапити. 

''Вчитель ще не зовсім вигорів? Треба йому допомогти'': Ігор Лікарчук порушив болісну тему роботи педагогів на канікулах

Вчителька проводить онлайн-урок

"А в нас, схоже, деякі керівники переконані: якщо вчитель бодай день не просидів на нараді, освіта зазнала непоправних втрат. І знаєте, що найцікавіше? Усе це відбувається під нескінченні розмови про психологічне благополуччя педагогів, профілактику професійного вигорання, турботу про ментальне здоров’я та повагу до вчителя", – додає Лікарчук. 

Він закликав адміністрації залишити вчителів у спокої хоча б на тиждень задля збереження їхнього психічного здоровʼя. Адже, складається враження, ніби деякі керівники шкіл мають на меті допомогти педагогам вигоріти остаточно. 

Підтримав у цьому Лікарчука й освітній експерт Віктор Громовий. Він поділився скриншотом однієї із груп у Viber, де вчителів змушували прибирати територію закладу, а не вийти на роботу можна було лише маючи лікарняний. 

''Вчитель ще не зовсім вигорів? Треба йому допомогти'': Ігор Лікарчук порушив болісну тему роботи педагогів на канікулах

Вчителів змушують працювати на канікулах. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповідав, що частина школярів в Україні залишилася без осінніх канікул. 

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Освіта в УкраїнішколавчительканікулиІгор ЛікарчукІгор ЛікарчукВіктор ГромовийВіктор Громовий
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