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Вчителька назвала три українські твори, які "випередили світову класику": серед них – "Дівчина з ведмедиком"

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
246
Вчителька назвала три українські твори, які "випередили світову класику": серед них – "Дівчина з ведмедиком"
Українська література значно цікавіша, ніж ми звикли про неї думати. Джерело: Pexels

Українська література значно цікавіша і прогресивніша, ніж про неї розповідають в школі. Довести це вирішила вчителька словесності Ярослава Кривенко.

У своєму TikTok вона опублікувала ролик, в якому розповіла про три твори українських авторів, які випередили світову класику. А також пояснила, яким всесвітньо відомим романам та п’єсам вони передували.

  • "Дівчина з ведмедиком" Віктора Домонтовича

Це роман був написаний у 1928 році – майже на 30 років за "Лоліту" Володимира Набокова. "Домонтович створив дуже нетипову для свого часу героїню Зину – інтелектуальну, провокативну, сексуально розкуту дівчину, яка наплювала на стереотипи задовго до того, як це стало світовим мейнстримом", – пояснила Кривенко.

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"Читайте українську класику, вона набагато цікавіша, ніж вам розповідали в школі", – підсумувала свій розбір вона.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як вчителька зарубіжної літератури спіймала школярів на неуважності через "Енеїду".

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