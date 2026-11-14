Вчителька розповіла про 5 речей, за які ніколи не сварить учнів: віральне відео

За найменше порушення дисципліни в класі учень може отримати зауваження і це одна з основних причин, чому діти не люблять школу. Однак американська вчителька з Техасу на ім’я Сандра запровадила у своєму класі незвичайні правила – вона не сварить і не карає старшокласників за 5 вчинків, які зазвичай закінчуються дисциплінарними заходами.

Відео дня

Про ці 5 речей Сандра розповіла у своєму TikTok. Відео швидко стало віральним і набрало понад мільйон переглядів. Вчителька пояснила, що вважає: з кожного правила можуть бути винятки, тому вона не зважає на деякі порушення від старшокласників.

Перше правило стосується запізнень на перший урок. Якщо учень приходить невчасно на початку дня, Сандра не ставить йому запізнення. Вона пояснює це тим, що не знає, чому саме дитина затрималася: можливо, винен автобус або хтось із батьків. Учителька пояснила, що не хоче карати учнів за обставини, на які вони не можуть вплинути. "80% наших учнів дістаються до школи автобусом, а не самостійно за кермом", – розповіла вона. Тож Сандра не завжди може з'ясувати причину запізнення і не вважає за потрібне записувати його як порушення.

Друге, що дозволяє вчителька, – їсти на уроках. "У моєму класі можна їсти", – каже вона. У школі навчаються приблизно 1500-1800 учнів, тому обідня перерва не завжди дає змогу встигнути постояти в черзі, отримати їжу та знайти місце, щоб поїсти.

Третє правило Сандра запровадила лише цього навчального року. Вона знала, що учні й раніше так робили, але тільки тепер вони наважилися відкрито про це попросити. "До мене кілька разів підходили учні й запитували: "Можна взяти дозвіл і просто трохи пройтися?" – розповідає педагог. Таке прохання зазвичай виникає, коли дитина відчуває стрес або надмірне емоційне навантаження.

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Саме тому Сандра дозволяє учням ненадовго вийти з класу, перевести подих, а за п'ять хвилин повернутися до заняття. Для неї це ознака зрілості. "Дякую, що спілкуєтеся зі мною як дорослі", – каже вона.

Останнє, що дозволяє вчителька, – працювати разом. Вона не заперечує проти того, щоб учні виконували звичайні завдання колективно. Якщо це не контрольна робота, Сандра цілком підтримує співпрацю. Водночас вона наголошує, що такі правила підходять саме для її класу й не обов'язково будуть доречними для кожного педагога.

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Сандра отримала чимало різноманітних коментарів, переважно від учнів та інших педагогів. Колеги також поділилися власними незвичними підходами до викладання. Наприклад, одна вчителька написала, що їй байдуже, якщо учні розмовляють під час роботи, головне, щоб вони не відволікалися від завдання. Інша підтримала правила Сандри, але запропонувала невелике уточнення: "Я викладаю в середній школі. Дозволяю їсти, але не дозволяю ділитися їжею. Це надто відволікає".

А от школярам, які прокоментували цей ролик, найбільше сподобалось правило про прогулянки. Дехто зізнавався, що божеволіє від думки, що не може вільно вийти з класу.

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