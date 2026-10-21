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Вчителька української мови пояснила, як "хакнути" Радіодиктант 2026: що варто знати про стиль Артура Дроня

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read3 хв
84
Вчителька української мови пояснила, як "хакнути" Радіодиктант 2026: що варто знати про стиль Артура Дроня
Вчителька літератури Вікторія Концева планує писати Радіодиктант зі своїми учнями і вже готується до нього. Джерело: Facebook / Вікторія Концева

Перед Радіодиктантом національної єдності 2026 року варто повторити правила вживання тире й двокрапки у безсполучникових реченнях, оформлення прямої мови та написання власних назв. На це радить звернути увагу вчителька української та зарубіжної літератури, фіналістка Global Teacher Prize Ukraine 2026 Вікторія Концева.

Своїми порадами й аналізом стилю автора цьогорічного тексту Артура Дроня педагогиня поділилася в матеріалі порталу "Освіторія". Вона зізналась, що і сама планує писати диктант разом зі своїми учнями.

Стиль Артура Дроня

На думку Вікторії Концевої, тексти Дроня вирізняються чесністю, лаконічністю та розмовним стилем, що створює відчуття близької розмови з читачем. Автор часто спирається на власний досвід і пише в манері роздумів, тому цьогорічний диктант також може мати рефлексивний характер і незвичну синтаксичну будову.

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Одна з упізнаваних рис стилю Дроня – парцеляція, тобто навмисний поділ одного за змістом речення на кілька коротких, інтонаційно самостійних частин. Наприклад: "Саме це я знаю. Бачив і відчував".

Під час диктанту важливо не сприйняти такі фрагменти як частини одного довгого речення й не пропустити крапки, зауважує Концева. Також у текстах Дроня трапляються риторичні запитання – їх оформлюють як звичайні питальні речення, ставлячи знак питання наприкінці кожного.

Вчителька української мови пояснила, як ''хакнути'' Радіодиктант 2026: що варто знати про стиль Артура Дроня

Вчителька літератури назвала стиль Артура Дроня розмовним і порадила, що повторити, щоб впоратися з його текстом для диктанту. Джерело: Facebook / Артур Дронь

Що повторити перед Радіодиктантом

  • Тире й двокрапку в безсполучникових складних реченнях

Тире ставлять, зокрема, коли частини речення протиставляються, порівнюються, коли перша частина вказує на час або умову, а друга передає наслідок чи висновок. Наприклад: "От виростеш – зрозумієш".

Двокрапка потрібна, якщо друга частина пояснює або доповнює зміст першої чи називає причину. Часто між частинами можна подумки вставити слова "а саме", "що" або "бо". Наприклад: "Я зрозумів одне: поспішати нікуди".

  • Розділові знаки у складних реченнях

Концева радить звернути увагу на синтаксис складних речень і тренуватися чути інтонацію: вона допомагає розрізняти кому, тире й двокрапку. Водночас остаточний вибір знака залежить від будови та змісту речення.

  • Пряму мову та діалоги

Пряму мову можна оформлювати в лапках разом зі словами автора або як діалог, коли кожну репліку записують з нового рядка й починають із тире. Якщо пряма мова стоїть перед словами автора, після неї ставлять кому й тире, а слова автора починають з малої літери: "Зайчику, в тебе синдром головного героя", – сміялася вона.

Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, після них ставлять двокрапку. Важливо також пам’ятати, що крапка в прямій мові зазвичай стоїть після закривальних лапок, а знаки питання й оклику – перед ними.

  • Вставні слова

У прозі Дроня трапляються, зокрема, слова "наприклад", "на щастя", "на жаль", "може". Подібні вставні слова виділяють комами.

  • Власні назви та запозичену лексику.

Готуючись до цьогорічного Радіодиктанту, варто пригадати правила написання географічних назв, імен та інших власних назв, а також іншомовних і розмовних слів. У текстах Дроня можуть траплятися незвичні словесні форми й іронічне передавання іншомовних, в першу чергу російських, слів українськими літерами – рускі, родітєлі, Кіріл, Сєрґєй Єсєнін.

  • Назви соцмереж.

Якщо назву вживають без родового слова, її пишуть українськими літерами, з малої букви й без лапок: "написала у фейсбуці", "знайшла відео на ютубі". Якщо є родове слово, назву пишуть з великої букви в лапках: "у мережі "Фейсбук"", "на платформі "Ютуб"".

  • Написання числівників

Учителька також радить повторити правила написання числівників, зокрема слова "пів". За новим правописом, у значенні половини і перед іменником у родовому відмінку однини його пишуть окремо – "пів яблука".

Як повідомляв OBOZ.UA Радіодиктант національної єдності українці писатимуть 27 жовтня. Цього дня відзначається День української писемності та мови. Початок диктанту об 11:00. Читцями цього року були обрані волонтерка та популяризаторка читання Даша Астафьєва та вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков

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