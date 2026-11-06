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Вчителька з 30-річним досвідом назвала шість факторів у навчанні дитини, які залежать від батьків

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
339
Вчителька з 30-річним досвідом назвала шість факторів у навчанні дитини, які залежать від батьків
Атмосфера вдома і адекватні очікування батьків, допомога з їхнього боку сильно впливають на успішність дитини у навчанні. Джерело: Pexels

На успішність дитини в навчанні впливають не лише її природні здібності й темперамент, а й сімейні звички, очікування батьків, домашня атмосфера та досвід поза школою. Про ключові фактори розповіла консультантка з освіти та розвитку дитини, вчителька з 30-річним досвідом викладання Наталія Сарваді.

Відео з поясненням педагогиня опублікувала у своєму TikTok. За словами Сарваді, під одним із її попередніх роликів підписниця залишила коментар про те, що навіть якщо батьки докладають багато зусиль, дитина все одно може вирости ледачою, адже такою вона народилася. Втім, експертка вказує, що вроджені чинники – лише частина того, що визначає ставлення дитини до навчання, і не завжди найбільш значна. "Більша частина залежить тоді від сім'ї, від виховання. І старатися для дитини потрібно, просто розумно", – пояснює вчителька. На її думку, найважливішими є такі шість факторів, які впливають на бажання дитини вчитися та її навчальні результати.

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  • Ставлення батьків до освіти

Перший фактор – приклад, який дорослі подають дітям власним ставленням до навчання. Якщо батьки самі постійно здобувають нові знання, розвиваються та цікавляться світом, дитина сприйматиме це як звичну частину життя.

  • Очікування від дитини

Другий фактор – вимоги, які батьки ставлять перед школярем. Сарваді радить співвідносити їх із реальними здібностями та можливостями дитини, а не з бажаннями батьків. "Правильно – очікування, коли мама бачить, яка дитина, які в неї здібності, ставить їй планку посильну. А не надії, коли мама чогось там мріє, а дитина не може досягти", – пояснює педагогиня.

  • Організація навчального простору

Не менш важливим є і середовище, в якому дитина навчається. Воно має бути зручним, облаштованим відповідно до її потреб і таким, де їй приємно проводити час. Правильно організований простір може полегшити навчання та допомогти зосередитися на завданнях.

  • Емоційна атмосфера вдома

Психологічний клімат у родині – це ще один вельми впливовий фактор. "Коли вдома спокійно, дитина може вчитися. А коли постійні крики, сварки, непорозуміння, дитина не може нормально вчитися, тому що мозок у стресі не вчиться, він виживає", – наголошує Сарваді.

  • Участь батьків у навчанні

П'ятий фактор – увага та підтримка дорослих. Батькам важливо цікавитися справами дитини, допомагати їй долати труднощі й підтримувати, коли це потрібно. Водночас не варто виконувати завдання замість школяра: він має поступово вчитися самостійності та відповідальності.

  • Досвід поза школою

І, звісно, сильний вплив справляють можливості для розвитку за межами шкільної програми. Навіть найкраща школа не може дати дитині всього необхідного, тому батькам варто доповнювати навчання іншими заняттями. "Тому те, чого не дає школа, потрібно добирати гуртками, секціями, таборами, курсами", – радить учителька.

На думку Сарваді, важливо не лише те, скільки зусиль батьки вкладають у розвиток дитини, а й те, на що саме вони їх спрямовують.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які 5 методів допоможуть дитині краще запам’ятовувати прочитаний матеріал.

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