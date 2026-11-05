Вчителька з Люксембургу, де педагоги отримують найвищі зарплати у світі, показала свій робочий день. Відео

Вчителька з Люксембургу Саллі Вагнер, яка проходить практику в середній школі, розповіла як проходить її робочий день. У цій країні педагоги отримують найвищі зарплати у світі: у початківців приблизно від $70 000 до $100 000 (від 3,18 млн до 4,55 млн гривень) на рік, маючи середній і високий стаж оклади сягають $137 000 – $170 000+ на рік (від 6,24 до 7,83 мільйона гривень).

Відео дня

О 7 ранку майбутня педагогиня вирушає до школи, де проводить кілька уроків дітям. В дописі в Instagram Вагнер розповідає, що у день запису відео, в неї було 2 уроки, на одному з яких непряму мову та сюжет серіалу "Дівчата Гілмор". Після занять вона пішла до бібліотеки, де готувала наступні теми для школярів.

За її словами, студенти-практиканти регулярно мають відвідувати IFEN (Національний інститут підготовки кадрів у сфері освіти), де майбутні вчителі проходять навчання.

"Я – студентка-практикантка, а вони регулярно мають відвідувати IFЕN – це, по суті, місце, де вас навчають, як бути вчителем", – розповіла Вагнер.

Після цього майбутня педагогиня відвідала басейн і повернулася додому знову готуватися до уроків.

Нагадаємо, згідно з міжнародним дослідженням PISA, яке вимірює здібності 15-річних підлітків з математики, читання та природничих наук, Естонія лідирує серед країн Європи. Вчителі тут високоосвічені, основна увага приділяється соціальним і особистим навичкам, а не академічному навчанню, а типова навчальна програма містить широкий спектр предметів – від робототехніки до музики і мистецтва,

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Естонські педагоги самостійно вирішують, як та де проводити уроки, а також скільки часу приділяти на вивчення дисципліни. Таким чином у школі створюється свобода та гнучкість для усіх учасників освітнього процесу. Крім того, вчителі звертають увагу на емоційний стан учнів, адже коли вони перестають вітатися, шкільні викладачі починають хвилюватися.

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