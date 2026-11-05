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Вчителька з Люксембургу, де педагоги отримують найвищі зарплати у світі, показала свій робочий день. Відео

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
1,9 т.
Вчителька з Люксембургу, де педагоги отримують найвищі зарплати у світі, показала свій робочий день. Відео
Ілюстративне зображення. Вчителька з Люксембургу розповіла про свій робочий день

Вчителька з Люксембургу Саллі Вагнер, яка проходить практику в середній школі, розповіла як проходить її робочий день. У цій країні педагоги отримують найвищі зарплати у світі: у початківців приблизно від $70 000 до $100 000 (від 3,18 млн до 4,55 млн гривень) на рік, маючи середній і високий стаж оклади сягають $137 000 – $170 000+ на рік (від 6,24 до 7,83 мільйона гривень).

О 7 ранку майбутня педагогиня вирушає до школи, де проводить кілька уроків дітям. В дописі в Instagram Вагнер розповідає, що у день запису відео, в неї було 2 уроки, на одному з яких непряму мову та сюжет серіалу "Дівчата Гілмор". Після занять вона пішла до бібліотеки, де готувала наступні теми для школярів.

За її словами, студенти-практиканти регулярно мають відвідувати IFEN (Національний інститут підготовки кадрів у сфері освіти), де майбутні вчителі проходять навчання.

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"Я – студентка-практикантка, а вони регулярно мають відвідувати IFЕN – це, по суті, місце, де вас навчають, як бути вчителем", – розповіла Вагнер.

Вчителька з Люксембургу, де педагоги отримують найвищі зарплати у світі, показала свій робочий день. Відео

В якій країні зарплати вчителів найвищі у світі. Джерело: Скриншот

Після цього майбутня педагогиня відвідала басейн і повернулася додому знову готуватися до уроків.

Нагадаємо, згідно з міжнародним дослідженням PISA, яке вимірює здібності 15-річних підлітків з математики, читання та природничих наук, Естонія лідирує серед країн Європи. Вчителі тут високоосвічені, основна увага приділяється соціальним і особистим навичкам, а не академічному навчанню, а типова навчальна програма містить широкий спектр предметів – від робототехніки до музики і мистецтва,

Естонські педагоги самостійно вирішують, як та де проводити уроки, а також скільки часу приділяти на вивчення дисципліни. Таким чином у школі створюється свобода та гнучкість для усіх учасників освітнього процесу. Крім того, вчителі звертають увагу на емоційний стан учнів, адже коли вони перестають вітатися, шкільні викладачі починають хвилюватися.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що українка поділилася цікавими фактами про навчання в школі Болгарії.

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