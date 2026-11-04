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Вчителька – зірка мережі назвала книгу зі шкільної програми, яку радить прочитати кожному: осмислювати будемо все життя

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
555
Вчителька – зірка мережі назвала книгу зі шкільної програми, яку радить прочитати кожному: осмислювати будемо все життя
Аліна Мец назвала "Маленького принца" книжкою, яку можна осмислювати все життя. Джерело: Pexels

Повість "Маленький принц" французького письменника Антуана де Сент-Екзюпері варто прочитати кожному незалежно від віку, професії чи прожитого досвіду. Так вважає вчителька зарубіжної літератури з Чернівців Аліна Мец, яка назвала цей твір книгою, що залишається актуальною протягом усього життя.

Чому вона вважає саме цю книжку важливою, викладачка розповіла у себе в TikTok. За словами Мец, попри те, що всю повість можна прочитати за кілька годин, повертатись до її сенсів та переосмислювати прочитане можна постійно.

"На перший погляд – це звичайна історія про мандрівника, який подорожує, і в процесі своєї подорожі зустрічає незвичайних персонажів і шукає відповіді на здавалося б прості питання. Але насправді – це історія про те, як часто ми плутаємо справжні цінності з тим, що лише має вигляд цінного; як дорослішаємо і поступово втрачаємо здатність дивуватися, щиро радіти і ставити прості питання", – пояснила Мец свій вибір.

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Викладачка також звернула увагу на те, що "Маленький принц" допомагає замислитися над природою любові та дружби. Адже любов – це не лише почуття, а й відповідальність, дружба не вимірюється кількістю знайомих, а близькість не залежить від відстані. Найдорожчі речі в житті, нагадує книга, не можна купити, побачити чи виміряти.

"Я вважаю, що цю книгу повинен прочитати кожен, і важливо читати її в різному віці на різному етапі життя, тому що вона вчить не просто дивитися на світ, а бачити його, не просто чути людей, а розуміти їх, не просто любити, а берегти тих, кого ми впустили у своє життя", – поділилась викладачка.

Ще одна важлива думка, яку, на її переконання, передає твір, – необхідність зберігати в собі дитячу щирість, довіру, здатність мріяти й бачити серцем. Адже іноді для розуміння найскладніших життєвих істин достатньо прочитати дуже просту книгу.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які дві українські книжки порадив усім українським підліткам Артур Пройдаков – учасник топ-10 рейтингу Global Teacher Prize 2023.

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