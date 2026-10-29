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"Вчитися ніколи не пізно": 83-річний дідусь з України почав вивчати німецьку й став зіркою мережі. Відео

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
693
"Вчитися ніколи не пізно": 83-річний дідусь з України почав вивчати німецьку й став зіркою мережі. Відео
Український дідусь взявся вчити іноземну мову заради онуків, які живуть за кордоном. Джерело: VeranoVerde

83-річний українець почав вивчати німецьку мову, щоб спілкуватися з онукою, яка живе в Німеччині. Історію дідуся показала жінка на ім'я Вікторія Гуз.

Відео про нього вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. І ролик викликав хвилю захоплених коментарів.

У ролику Вікторія розповідає, що її дідусь живе в Україні й у свої 83 роки старанно опановує іноземну мову. На запитання, навіщо йому німецька, чоловік відповідає з гумором: "Щоб з вами говорити, якщо ви забудете українську". Вікторія пояснює, що йдеться про її восьмирічну доньку, яка живе і навчається у Німеччині, а отже постійно перебуває у тамтешньому мовному середовищі.

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При цьому дідусь не просто вчить слова, а й ретельно записує матеріал, розбирається в граматиці та веде конспекти охайним почерком. За словами онуки, він узявся за навчання, щоб підтримувати активність мозку, і власним прикладом доводить: вік не має ставати виправданням, аби відмовлятися від нових знань.

''Вчитися ніколи не пізно'': 83-річний дідусь з України почав вивчати німецьку й став зіркою мережі. Відео

Коментаторів вразили конспекти дідуся. Джерело: Скриншот

Користувачі мережі захопилися наполегливістю чоловіка. Дехто зізнався, що після такого прикладу теж хоче продовжувати навчання, але уже в поважному віці. Інші звернули увагу на його акуратні записи й почерк, пожартувавши, що конспекти дідуся значно охайніші за їхні власні.

''Вчитися ніколи не пізно'': 83-річний дідусь з України почав вивчати німецьку й став зіркою мережі. Відео

Вчити мову заради онуків - мотивація для людей старшого віку. Джерело: Скриншот

Одна з коментаторок, яка живе в Німеччині та має український диплом учительки німецької мови, навіть запропонувала безоплатно займатися з чоловіком онлайн два-три рази на місяць, якщо він захоче. Інші користувачі поділилися схожими історіями: хтось розповів про дідуся, який почав вивчати англійську заради спілкування з англомовними правнуками, а хтось пригадав знайомого пенсіонера, який сам поставив собі за мету опанувати німецьку й зрештою її досягнув.

''Вчитися ніколи не пізно'': 83-річний дідусь з України почав вивчати німецьку й став зіркою мережі. Відео

Дідусю пропонували компанію для вивчення мови. Джерело: Скриншот

Не обійшлося й без жартів: одна з користувачок запропонувала знайти дідусеві 81-річну наречену, щоб вони могли вчитися разом. Водночас чимало людей побачили в цій історії не лише приклад наполегливості, а й зворушливе бажання дідуся залишатися близьким із родиною попри відстань і мовний бар’єр.

Раніше OBOZ.UA публікував поради, як вивчити іноземну мову без зубріння, від переможниці Global Teacher Prize Ukraine 2026 Світлани Меркулової – вона викладає у школі англійську.

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