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"Вечір чим кінчається, а ранок починається?" Загадка для 2 класу спантеличила батька школяра

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
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"Вечір чим кінчається, а ранок починається?" Загадка для 2 класу спантеличила батька школяра
Батька школяра розізлила проста загадка із підручника для читання. Джерело: Pexels

Дитяча загадка, яку загадують у завданнях з української мови у другому класі, збила з пантелику батька школяра. Чоловік на ім’я Сергій Коханович був настільки обурений нею, що вирішив висловити свої думки публічно.

Ролик про цю загадку Коханович опублікував в Instagram. Звучить вона так: вечір чим кінчається, а ранок починається? Чоловік назвав логічною відповіддю "сонце", тоді як у підручнику можна навіть знайти підказку – у словах "вечір" і "ранок" виділена літера р, якою перший іменник закінчується, а другий з неї починається.

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Ця вправа міститься у підручнику "Українська мова та читання" для 2 класу (автори Микола Вашуленко, Світлана Дубовик). "Дякую пану Миколі, пані Світлані, що я тепер буду знати, чим вечір закінчується, а ранок починається. А то я все життя думав, що сонцем. Думав, що воно ввечері заходить, а зранку сходить", – поділився батько школяра.

При цьому Коханович заявив, що такі завдання вчать дітей "шаблонному мисленню". Хоча і визнав, що у загадці ідеться не про час доби, як такий, а про "гру слів". "Так, я розумію, що знайдуться люди, які зараз почнуть мене клювати в коментарях, що, типу, я неграмотний. Я розумію це, але, блін, для чого вчити дитину мислити таким шаблоном? Ну, мені не треба, щоб коли я його спитав, чому машина їхала і зупинилася, і він мені сказав: "Бо колеса перестали крутитися". Ну серйозно, для чого собі ускладнювати життя?", – обурився чоловік.

Втім, коментатори справді вирішили покритикувати позицію батька. Наприклад, вказали йому, що він неправильно зрозумів завдання. Бо, і справді, у вправі потрібно було не відгадати загадку, а знайти у ній протилежні за значенням слова – антоніми. Ними і були ранок та вечір.

''Вечір чим кінчається, а ранок починається?'' Загадка для 2 класу спантеличила батька школяра

У коментарях чоловікові вказали, що він неправильно прочитав завдання, ще й не зрозумів, що це загадка на нестандартний підхід. Джерело: Скриншот

Окрім того, коментатори вказали йому, що подібні завдання якраз вчать нестандартному мисленню. І навели приклад подібної вправи, в якій потрібно правильно назвати останнє слово у віршику. Якщо не думати, а називати першу риму, яка спаде на думку, виходить свиня. Тоді як у загадці насправді описується корова.

Раніше OBOZ.UA розповідав про шкільну задачу з математики, яка поставила дорослих у глухий кут.

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