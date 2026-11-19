Рівень знань українських учнів не треба оцінювати, орієнтуючись на бали, набрані на Національному мультипредметному тесті (НМТ). Це лише інструмент, покликаний перевірити здатність дитини продовжувати навчання у вищому закладі освіти.

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Про це заявив міністр освіти та науки Андрій Бутенко. В інтерв'ю "Суспільному" він звернув увагу на складнощі, з якими щодня постають як школярі, так і вчителі.

"У жахливіших умовах, ніж українські діти, зараз не навчається ніхто. У жахливіших умовах, ніж українські вчителі, теж ніхто не працює. Весь світ дивується, як ми взагалі навчаємося", – сказав очільник МОН.

Рівень знань відображає міжнародне дослідження якості освіти PISA, а не український НМТ

Бутенко зазначив, що він би не прив'язував якість знань до результатів Національного мультипредметного тесту.

"Цей тест – конкретний інструмент, де кожне запитання розраховане на визначення певних умінь дитини до здобуття якихось знань, логічного мислення й здатності продовжувати навчання у вищому закладі освіти. Рівень знань краще вимірює загальносвітовий показник – PISA. Це міжнародне дослідження якості освіти, яке демонструє рівень знань 15-річних дітей по всьому світу одночасно", – пояснив міністр.

Останні показники свідчать про глобальне падіння знань (найбільше – із читання).

Бутенко розповів, що восени 2026 року був на заході PISA, коли ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) презентувала результати кожної країни.

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"Ще не відкривши показники України, керівництво Організації економічного співробітництва та розвитку дякувало українським учителям. Це було неймовірно. Адже в інформаційному полі було багато повідомлень, що в нас упали показники PISA за попередні п'ять років. Звичайно, вони впали, зважаючи на всі ці умови, які я назвав. Але якщо ви дивитеся на графіки зміни знань по всьому світу – і, зокрема, на нашій частині планети – то ми впали на ту ж кількість пунктів, що й інші країни. Але війна – тільки в нас. Тільки наші діти вчаться в бомбосховищах і здобувають знання після недоспаних ночей, без світла й під тиском на психіку", – наголосив урядовець.

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"І вчителі так само. Вони ж теж, проводячи урок, переживають: а моя дитина добігла до бомбосховища? А чоловік сьогодні не полінувався спуститися в сховище, чи він сидить на 19-му поверсі на Оболоні? А в мене зараз вода вдома є, а опалення? Це ж усе впливає на нас. Але падіння однакове", – додав він.

Як писав OBOZ.UA, якщо вступники в 2027 році матимуть дві спроби складання НМТ, то вони не зможуть обрати кращий варіант. Бал за перше тестування анулюють, а зарахують результати другої участі в іспиті – навіть якщо вони будуть гіршими. Крім того, така можливість вплине і на тривалість вступної кампанії та освітнього процесу.