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"Відколи це перетворилося на "Оскар" з операторської роботи?" Українці дорікнули МОН через дискваліфікацію дітей зі шкільних олімпіад

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
726
"Відколи це перетворилося на "Оскар" з операторської роботи?" Українці дорікнули МОН через дискваліфікацію дітей зі шкільних олімпіад
Ілюстративне зображення. Українці дорікнули МОН через проведення шкільних олімпіад. Джерело: Freepik

Мама школяра Ганна Міцкевич із Києва поскаржилася на умови проведення шкільних олімпіад у дистанційному форматі. Жінка зауважила, що її дитина приймала участь в інтелектуальних змаганнях з біології онлайн, які проходили в останній день канікул.

У дописі в Facebook Міцкевич підкреслила, що під час онлайн-трансляції вона намагалася правильно налаштувати камери. Згодом зʼясувалося, що більшість учнів дискваліфікували, адже батьки неправильно організували відеозйомку.

''Відколи це перетворилося на ''Оскар'' з операторської роботи?'' Українці дорікнули МОН через дискваліфікацію дітей зі шкільних олімпіад

Мама школяра поскаржилася на олімпіаду з білогії. Джерело: Скриншот

"Моя дитина писала олімпіаду з біології. Дистанційно! Всю олімпіаду, я, як мавпа, скакала напроти дитини, щоб правильно транслювати, при тому що призначили олімпіаду на 15:00. Я вже мовчу про дату олімпіади і те, що, у нас фактично вкрали останній день канікул, щоб дізнатися, що більшість дітей дискваліфікували, бо всі батьки неправильно знімали", – написала Міцкевич.

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Крім того, жінка зазначила, що час проведення олімпіади був досить незручним, адже місто перебувало у блекауті, тож засвічувався екран.

Українці підтримали маму школяра. Дехто з них зазначав, що олімпіада перетворилася на "Оскар" з операторської роботи, а Міністерству освіти та науки потрібно дискваліфікуватися через відсутність організації нормальних умов для проходження інтелектуальних змагань.

''Відколи це перетворилося на ''Оскар'' з операторської роботи?'' Українці дорікнули МОН через дискваліфікацію дітей зі шкільних олімпіад

Для чого потрібні шкільні олімпіади. Джерело: Скриншот

"Відколи це олімпіада перетворилася на Оскар з операторської роботи? Подавати офіційні скарги у міністерство".

''Відколи це перетворилося на ''Оскар'' з операторської роботи?'' Українці дорікнули МОН через дискваліфікацію дітей зі шкільних олімпіад

Українці дорікнули МОН через шкільні олімпіади. Джерело: Скриншот

"Себе там дискваліфікуйте. За те, що не можете організувати дітям нормальні умови для написання олімпіади і створюєте додатковий стрес".

''Відколи це перетворилося на ''Оскар'' з операторської роботи?'' Українці дорікнули МОН через дискваліфікацію дітей зі шкільних олімпіад

Що не так з олімпіадами в Україні. Джерело: Скриншот

Водночас значна кількість користувачів мережі підтримала ідею скасувати олімпіади, адже у багатьох містах відсутнє світло та постійно лунають повітряні тривоги. А дехто назвав такі змагання "совком".

"Які олімпіади? Світла лише по 2 години вдень і 2 години вночі включають, а їм олімпіади. Постійно волає тривога, а їм олімпіада. Неначе МОН не в Україні живе, а закордоном. Жах".

''Відколи це перетворилося на ''Оскар'' з операторської роботи?'' Українці дорікнули МОН через дискваліфікацію дітей зі шкільних олімпіад

Українці запропонували скасувати шкільні олімпіади. Джерело: Скриншот

"Олімпіади – це минуле століття, "совок". Їх давно пора відмінити, тим паче в такий час – ракети, дрони летять, світла нема. Це знущання над вчителями, дітьми, батьками".

Раніше OBOZ.UA розповідав, що олімпіада під час вибухів у Києві розлютила мережу.

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Шкільна олімпіадаУкраїнашкола
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