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Відра замість туалетів і жодної вентиляції: історія зі шкільним укриттям у Кропивницькому отримала продовження

Ольга Випирайленко
Ольга Випирайленко
Time to read4 хв
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Відра замість туалетів і жодної вентиляції: історія зі шкільним укриттям у Кропивницькому отримала продовження
У Кропивницькому ліцеї діти ходять в туалет на відро. Джерело: Facebook / Лариса Костенко

У шкільному укритті Лінгвістичного ліцею в Кропивницькому, де діти ходили в укритті в туалет у відро, встановили нові біотуалети. Нині це єдина можливість облаштувати вбиральню у приміщенні, де не підведені каналізаційні труби.

Про це Суспільному розповіла керівниця управління освіти Кропивницької міськради Лариса Костенко. Також в укритті встановили рукомийники, замість ємностей з водою, якими користувалися школярі.

Відра замість туалетів і жодної вентиляції: історія зі шкільним укриттям у Кропивницькому отримала продовження

У Кропивницькому ліцеї встановили біотуалети в укритті. Джерело: Суспільне

"На жаль, відсутня каналізація і водопостачання в цьому приміщенні, тому відповідно до нормативних документів і правил нам дозволяється мати виносні баки або біотуалети. Що стосується виносних баків, то на фото якраз і є елементи цих виносних баків, а те, що відповідальні особи з технічного персоналу зняли спеціальні кришки, якими накриваються ці баки, то цим займається комісія, взяті пояснення і те, що адміністрація недоконтролювала, щоб вчасно мінялися ці баки", – сказала Костенко.

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При управлінні освіти створена комісія, яка займається вирішенням питання щодо належності умов для школярів в укритті. Водночас директор школи Олександр Саржевський розповів, що напередодні 1 вересня заклад отримав акт готовності до нового навчального року та використання укриття, а комісія не мала зауважень.

Відра замість туалетів і жодної вентиляції: історія зі шкільним укриттям у Кропивницькому отримала продовження

Біотуалети, які встанровили в ліцеї. Джерело: Суспільне

"У комісію входять представники освіти, державної соужби з надвичайних ситуацій, цивільного захисту і держпродслужби, і вони і приймають укриття. Я особисто був під час підписання актів під час прийомки укриття. Бували роки, коли робили деякі дрібні зауваження, давали нам день-два на їх усунення. В цьому році зауважень не було. Я згоден з батьками з тим, що воно не зовсім естетичне, але мінімальним вимогам найпростішого укриття, яке передбачене чинним законодавством, воно відповідає. Косметичні ремонти, які потрібні для мінімальних вимог перебування дітей в укритті, працівники закладу провели", – зазначив Саржевський.

"Я спілкувався з батьками першокласників, і тоді я їм сказав, що в жовтні мінімально, що буде зроблено – це будуть біотуалети. Я їм не казав 1 жовтня, я їм казав у жовтні. Сьогодні 6 жовтня, вони є. Біотуалети закуплені за кошти міського бюджету і коштують три біотуалети понад 15 тисяч гривень", – додав він.

Нині батьки учнів ліцею збирають підписи для звернення до управління освіти, щоб учням зробили кращі умови перебування в укритті. Зокрема, зробити вентиляцію та нормальний туалет. Вони сподіваються, що це відбудеться до початку зими. З цим погоджується і директор закладу освіти. У школі навчаються 609 учнів у дві зміни, укриття вміщає 405. Тут є природна вентиляція, яка, зі слів директора, дозволяється вимогами до шкільних укриттів.

Відра замість туалетів і жодної вентиляції: історія зі шкільним укриттям у Кропивницькому отримала продовження

Рукомийники, які встановили в укритті. Джерело: Суспільне

"Я згоден, що деякі моменти цілком можуть не подобатися дітям, але в цей час ми робимо ставку на те, щоб надавати дітям на достатньому рівні освітні послуги навчати наших дітей. І ті укриття, які є певною мірою гарантують безпеку під час повітряних тривог", – сказав Саржевський.

Приміщення ліцею є пам'яткою архітектури, будівлі 206 років. Ремонт чи перебудова пам'яток регулюються законом "Про охорону культурної спадщини". Саме тому, необхідно отримати багато дозволів, щоб змінити щось у приміщенні. Водночас окремо кошти на укриття не виділяються, а усієї суми, яка надається закладу, не вистачає на його облаштування.

Відра замість туалетів і жодної вентиляції: історія зі шкільним укриттям у Кропивницькому отримала продовження

Баки з водою для миття рук у вбиральні укриття ліцею. Джерело: Суспільне

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