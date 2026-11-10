Відволікають від навчання: учням повністю заборонять телефони у школах в Англії

В Англії учням повністю заборонять користуватися телефонами протягом усього навчального дня. Посилення відповідних правил для шкіл уже схвалив уряд.

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Як повідомляє ВВС, у червні набули чинності обов'язкові рекомендації, які покладають на школи та освітні об'єднання юридичну відповідальність за забезпечення дії заборони на телефони протягом дня. Тепер міністри заявляють, що з вересня 2027 року вимоги стануть суворішими за нинішню політику "не бачити й не чути", якої дотримуються деякі навчальні заклади. За чинними правилами учні можуть залишати телефони в сумках, якщо пристроїв не видно й не чути їхніх звуків. Однак спілки директорів шкіл попереджають: без додаткового державного фінансування закладам буде складно запровадити жорсткіші обмеження.

Міністерка освіти Люсі Павелл заявила, що головний сигнал уряду для батьків та учнів такий: "Школа – це місце для навчання та дружби, а не для гортання стрічки". В уряді наполягають: доступ до телефонів "відволікає дітей від навчання та спілкування одне з одним".

Як саме виконувати ці вимоги, кожна школа зможе визначати самостійно. Так деякі заклади вже придбали спеціальні чохли, в яких можна заблокувати телефон, або обладнали захищені шафки, куди учні поміщають свої гаджети на час уроків. Інші збирають телефони на початку навчального дня або взагалі заборонили приносити їх на територію школи.

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Павелл зазначила, що такі заходи можуть допомогти змінити культуру поведінки в усьому навчальному закладі. За її словами, саме цього уряд хоче досягти в кожній школі.

Директор академії для хлопців Burnage Academy for Boys у Манчестері Карл Гаррісон розповів і, що заклад витратив 20 тисяч фунтів стерлінгів на встановлення металодетекторів і придбання спеціальних чохлів для телефонів. Це дало змогу не допустити, щоб учні користувалися гаджетами протягом дня. За його словами, хоча деякі школярі сприйняли нововведення як обмеження власної свободи, зберігання телефонів у недоступному місці сприяло активнішому спілкуванню між дітьми. "Тепер вони можуть розмовляти одне з одним, а не гортати стрічку на екрані", – пояснив директор. І додав, що учні стали краще зберігати фокус на навчанні, а їхні оцінки покращилися.

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Генеральний секретар профспілки керівників шкіл NAHT Пол Вайтмен погодився, що телефони можуть створювати "проблеми з безпекою" та відволікати учнів під час навчального дня. Водночас він наголосив, що суворіші заходи, рекомендовані новими правилами, потребуватимуть додаткових витрат.

Генеральний секретар Асоціації керівників шкіл і коледжів Пепе Ді'Азіо зазначив, що нові рекомендації принаймні вносять певну ясність у питання обмежень. Однак, за його словами, директори не можуть просто змусити мобільні телефони зникнути зі шкіл. "Якщо від усіх навчальних закладів вимагатимуть забезпечити кожного учня чохлом із замком або іншим надійним місцем для зберігання телефона, витрати будуть справді значними", – пояснив він. На думку Ді’Азіо, реалізувати цю вимогу без державного фінансування буде неможливо.

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Відповідаючи на запитання про фінансування, Павелл сказала, що хоче залишити директорам достатньо самостійності, аби вони могли обирати способи впровадження обмежень, які найкраще підходять їхнім школам. При цьому ініціативу чинної влади підтримали і в тіньовому уряді. Його міністерка освіти Лора Тротт заявила, що "дуже рада, що лейбористи нарешті дослухалися до нас і погодилися запровадити повноцінну заборону смартфонів у школах".Вона також підтримала рішення переглянути стандарти безпеки технологій, які використовують у навчальних закладах. Уряд оголосив про таку перевірку після закликів удосконалити відповідні рекомендації.

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Оскільки освітня політика належить до повноважень окремих частин Сполученого Королівства, правила щодо телефонів у школах відрізняються залежно від регіону. Наприклад, у Шотландії уряд заявив про намір ухвалити новий закон, який обмежить особисте використання телефонів у школах. Улітку там також розпочали громадські консультації з цього питання.

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В Уельсі парламент Сенедд нещодавно відхилив пропозицію запровадити загальнонаціональну законодавчу заборону на телефони в класах. Школам і далі рекомендують обмежувати використання пристроїв протягом навчального дня, однак директори можуть самостійно визначати правила для своїх закладів.

У Північній Ірландії міністр освіти Пол Гівен у серпні розпочав 12-тижневі громадські консультації щодо можливого законодавчого обмеження мобільних телефонів у школах. Він закликав запровадити "суворіший і послідовніший підхід у всій системі освіти".

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Правила використання телефонів у школах не пов'язані з майбутньою забороною соціальних мереж для дітей віком до 16 років у Великій Британії. Її планують запровадити в березні. Дітям заборонять користуватися такими платформами, як Instagram, Snapchat і TikTok. За словами міністра культури, до переліку сервісів, на які може поширитися обмеження, також можуть увійти маркетплейси Vinted та eBay.

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