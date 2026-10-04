Військова з 18 років, лікар в ''Охматдиті'' та викладачка в ЄС: як склалися долі українських учасників шоу ''Найрозумніший''

У мережі згадали про українських ексучасників відомого міжнародного телепроєкту "Найрозумніший". Так, наприклад, дворазова переможниця Анна Сорочинська нині стала штурмовиком у Збройних силах України. Дівчина спершу вступила до Київського національного університету ім. Шевченка на спеціальність Політологія.

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Після двох років навчання Сорочинська залишила виш і пішла служити у віці 18 років. Про це вона розповіла в інтервʼю Армія Медіа. За її словами, їй ближчий іноземний досвід, коли діти після школи можуть взяти кілька років перерви і тоді обрати свою майбутню професію.

Водночас одна з українських учасниць захистила докторську викладає в університеті країни Європейського Союзу, пишуть у соцмережі Threads.

"Моя подруга наразі викладає в університеті Євросоюзу, захистила докторську, людина науки. В 2014-му була одна з тих, хто писав відкритого листа "ведучій" щодо оцінки війни".

Інший учасник став лікарем-травматологом у дитячий лікарні "Охматдит".

"В мене там друг брав участь, не виграв, здається навіть не був у фіналі. Точно вже не згадаю. Зараз травматолог в "Охмадиті".

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Ще один з учасників Нікіта Торжевський здобув титул чемпіона Золотої ліги шоу повʼязав своє життя з телебаченням і нині є одним із провідних режисерів та продюсерів.

Найбільш популярним у медійному просторі став учасник шоу Остап Українець – український письменник і перекладач, а також автор YouTube-каналу, де він розповідає про українську мову, літературу та історію. Він ділився, що шоу було майже чесним.

"Так, гра була чесна. Відсотків на 90. В тому сенсі, що "занести" за результат було неможливо, тому боротьба на екрані (і поза ним) кипіла цілком непідробна. Але 90% це не 100% і не кожна нечесність криється в хабарництві".

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Для того, щоб потрапити на гру, потрібно було спершу пройти телефонний відбір, де потенційні учасники відповідали на 10 запитань, після чого тих, хто пройшов відбір, кликали на кастинг у Києві. За словами пана Остапа, попри те, що майже вся команда була українська, шоу проводилося російською мовою, а організатори в живому кастингу дивилися, як діти поводять в кадрі та чи були б вони цікаві глядачеві.

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Водночас коли учасники отримували завдання для спецтеми, інформація у ній мала бути однаковою як в російській та і в українській Вікіпедії. Крім того, попри українську команду шоу, запитання найчастіше були про російських діячів і культуру. Автори програми виправдовували це тим, що російські учасники майже нічого не знають про українську культуру і навряд чи дадуть правильну відповідь.

"Дискримінація за мовною і національною ознакою очевидно була. Від того факту, що гра велась російською, до того факту, що гра велась про Росію. Так, учень української школи був у програшному становищі вже через незнання базової термінології російською мовою. Якщо тема була "мовознавство" – це було російське мовознавство. Якщо тема була "історія" – це була російська історія. Якщо тема була "кіно", то про радянські фільми", – поділився Остап.

Нагадаємо, ексучасники телепроєкту "Найрозумніший" звернулися до російської телеведучої Тіни Канделакі, яка підтримала війну Росії з Україною, із заявою про зраду. За їхніми словами, знаменитість боїться втратити комфортне життя, тому підтримує агресивну політику Володимира Путіна.

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