''Вона їх у сусіда віджала?'' Маму школяра вивела з себе задача для 4 класу про 20 зошитів

Волонтерку та маму двох школярів Юліану Березуцьку обурило формулювання математичної задачі з підручника для 4 класу Нової української школи ( НУШ). Жінка поскаржилась на некоректне формулювання, яке може серйзно збити з пантелику.

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На це Березуцька поскаржилась на особистій сторінці у Facebook. За її словами, йдеться про підручник " Математика" для 4 класу авторки Наталії Листопад. Нарікання викликала задача під номером 265.

Умова задачі жінку не збентежила. Звучить вона так: у семи учнів є 35 зошитів, порівну в кожного. "Тут усе ясно, перша дія логічна: 35 ділимо на 7, отримуємо по 5 зошитів у кожної дитини", – написала Березуцька.

А от те, як сформульоване фінальне запитання, викликало в неї обурення. "І тут фінальний акорд від авторки: "У скількох із цих учнів є 20 зошитів?" Шановна пані Листопад!!!!! Правильна відповідь з точки зору здорового глузду – НІ В КОГО! Бо ви самі рядком вище написали, що в кожного всього ПО П'ЯТЬ зошитів! Звідки в однієї дитини раптом візьметься двадцять?! Вона їх у сусіда віджала?", – написала мати школяра.

Зрештою вона додала, що якщо авторка мала на увазі математичну дію, то запитання варто було прописати зрозуміліше, дотримуючись правил української мови, наприклад: "У якої кількості учнів разом буде 20 зошитів?"

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Березуцька також поскаржилась, що подібні ляпи в сучасних підручниках вона помічає регулярно. За її словами, у неї через це інколи "кров з очей".

Втім, коментатори з нею погодились не до кінця. Дехто справді погодився з тим, що шкільні завдання дійсно часто подають занадто складно й закручено. На їхню думку, формулювання в підручниках іноді нагадують "іспити з ПДР", а редакторам варто давати тексти на вичитку людям "з боку".

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Втім інші вказали на те, завдання сформульовано нехай не найвдалішим чином, але все ж цілком зрозуміло. "Ключове: "у скількох", а не "у кого". Терпіння тобі, люба", – написала одна з коментаторок.

Також пролунало зауваження, що такі завдання розвивають нестандартне та логічне мислення. Трохи ускладнена умова вчить дитину аналізувати, що знадобиться на олімпіадах чи у старших класах.

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