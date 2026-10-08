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Впораються найрозумніші: головоломка із сірниками

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read1 хв
icon 48
Впораються найрозумніші: головоломка із сірниками
Зробіть із цих двох квадратів три, пересунувши чотири сірники. Джерело: myworldtheirway.com

Любите хитрі задачі на логіку та просторове мислення? Ця головоломка і сірниками має на позір просту умову, але далеко не кожен здатний розв'язати її з першої спроби. Дивіться зображення нижче.

OBOZ.UA пропонує вам задачу із двома квадратами. Великий зовнішній зібрано із 12 сірників і має співвідношення сторін 3х3, по його центру вписаний маленький 1х1 із 4 паличок. Вам належить пересунути чотири сірники, щоб квадратів стало три.

Впораються найрозумніші: головоломка із сірниками

Пересуньте чотири сірники, щоби перетворити ці два квадрати на три. Джерело: myworldtheirway.com

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Щоб впоратись із цим завданням потрібно не просто підключити логіку і просторову уяву. Вам належить також проявити нестандартне мислення, адже рішення тут буде не таким простим і очевидним.

Тож, якщо ви застрягли із пошуком рішення, неодмінно скористайтесь підказкою. Квадрати, що утворяться, не мають бути однакового розміру.

Рішення полягає в тому, щоб перемістити 2 сірники з верхнього правого кута всередину так, щоб вони торкалися сторін внутрішнього меншого квадрата. Так само перемістіть 2 сірники з нижнього лівого кута всередину, щоб вони торкалися сторони меншого квадрата. Тепер у вас є 3 квадрати.

Впораються найрозумніші: головоломка із сірниками

Відповідь на головоломку. Джерело: myworldtheirway.com

Раніше OBOZ.UA публікував головоломку, в якій потрібно було зі складної решітки зробити два однакових квадрати.

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