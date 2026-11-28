Дітям важливо чути від батьків не лише "так", а й "ні", адже обидва слова допомагають формувати відчуття підтримки та розуміння особистих меж. Про це розповів експерт і ведучий шоу "Супермама" Дмитро Карпачов.

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Так він прокоментував стиль виховання, який практикує одна з учасниць проєкту на ім’я Наталі. Вона із чоловіком ростить двох його дітей від попереднього шлюбу, також у пари є спільна дочка. Під час шоу жінка зізналась, що дозволяє своїй доньці практично все.

За словами Карпачова, дитині важливо чути від батьків слово "так", адже воно демонструє, що її бажання важливі і вона може розраховувати на підтримку. Водночас відмови допомагають зрозуміти, що в житті не всі бажання здійснюються і що потрібно поважати не лише власні, а й чужі кордони.

Карпачов пояснив, що схильність батьків постійно погоджуватися з дитиною або, навпаки, забороняти їй усе може бути пов'язана з їхнім власним дитячим досвідом і пережитими травмами. "Вседозволеність зазвичай є результатом емоційного голоду в дитинстві. Повні заборони можуть бути наслідком жорсткого або надто консервативного виховання", – зазначив експерт.

На думку телеведучого, відповідальні батьки повинні продумано використовувати дозволи і заборони у спілкуванні з дітьми. "Найкращим підходом у вихованні буде здоровий глузд та дотримання балансу", – підсумував він.

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