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Вступний внесок 20 тис. грн і 13 тис. грн щомісяця: у Києві виявили "золотий" державний дитсадок. Відео

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
435
Вступний внесок 20 тис. грн і 13 тис. грн щомісяця: у Києві виявили "золотий" державний дитсадок. Відео
На Оболоні викрили державний дитсадок, де потрібно робити внески. Джерело: Колаж OBOZ.UA

В Оболонському районі Києва виявили державний дитячий садок, де потрібно робити "благодійні" внески. Так, щоб потрапити до закладу освіти, необхідно заплатити 20 тисяч гривень, після чого щомісяця сплачувати 13 тис. грн. 

Перераховувати кошти необхідно на рахунок благодійного фонду, яким керує Олександра Скидан, яка й звʼязується з батьками щодо зарахування дітей. Про це повідомляє проєкт "Хапуга.ua". 

Як зʼясували журналісти, кошти йдуть нібито на покриття витрат за відеоспостереження і майданчики. Водночас за словами керівниці фонду, яка також проводить екскурсію батькам закладом освіти, 70% від оплати йде на зарплати працівникам. 

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"В нас є одноразовий, там платите за раз і більше не платите. Щомісячно, ходимо не ходимо, люди на роботі. Нам їх утримувати на роботі, кадри зараз це проблема, дуже важко. А особливо ще й на рахунок того, щоб вони були кваліфіковані. 70% від вашої плати йде на людей. Це сама основна наша витрата. І це сама наша основна ціль тут", – розповіла Скидан. 

Вступний внесок 20 тис. грн і 13 тис. грн щомісяця: у Києві виявили ''золотий'' державний дитсадок. Відео

Вступний внесок 20 тис. грн і 13 тис. грн щомісяця: у Києві виявили "золотий" державний дитсадок. Відео

Якщо ж батьки не зможуть платити, то вона радить обрати інший дитячий садок, а батьки, які все ж таки погодились на умови, в результаті віддають на рахунки фонду від 75 до 130 тис. грн щороку. 

Водночас офіційне керівництво закладу повідомило, що ніяких коштів від фонду працівники садочку ніколи не отримували і не отримують. Кошти від благодійного фонду, не надходили ні готівкою, ні на рахунки закладу, ні у вигляді цільового фінансування чи перерахувань на користь дитсадка.

Спілкуватись особисто Скидан відмовилась, обмежившись повідомленням у месенджері. Мовляв, ніякої інформації не надаватиме, законом не передбачено, а жодних тарифів батькам вони не виставляють.

На сайті садочку фонд звітує, за останні три роки нібито було перераховано на доплату персоналу держзакладу освіти більше 8 млн грн. У районному управлінні освіти лише потискають плечима – про вступні внески знають, але вдіяти нічого не можуть, мовляв, все добровільно і законно. 

Вступний внесок 20 тис. грн і 13 тис. грн щомісяця: у Києві виявили ''золотий'' державний дитсадок. Відео

В Оболонському районі знайшли "золотий" дитсадок. Джерело: Oleksandra Skydan

Освітня омбудсменка Надія Лещик застерігає, що в цій схемі є ознаки не лише вимагання. 

"Перш за все, це незаконна передача персональних даних, це можливе вимагання. Я хочу зауважити, що передача персональних даних ні дітей, ні батьків іншим стороннім особам неможлива, вона заборонена і вона є протизаконною. Це взагалі неприпустимо, тому що керівник благодійного фонду не може керувати працівниками закладу дошкільної освіти, комунальним закладом, підкреслю, міста Києва", – сказала Лещик. 

Раніше OBOZ.UA розповідав, як працює перший в Україні ромський дитсадок.

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