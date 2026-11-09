''Ви тільки солі на рани насипали!'' Вчителька присоромила нардепів, які ''дозволили'' учням 10–11 класів довчитися у своїх школах

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Трамп заявив, що Зеленський проявив "велику неповагу" до РосіїТрамп заявив, що Зеленський проявив "велику неповагу" до Росіїоблави в ДонецькуРосійські силовики влаштували полювання на окупованій території України та на "великій землі": які спецоперації проводять і хто під ударомО котрій та де сьогодні дивитися Світоліну проти росіянки на WTA Finals. Розклад трансляцій матчу Підсумкового турніру-2026О котрій та де сьогодні дивитися Світоліну проти росіянки на WTA Finals. Розклад трансляцій матчу Підсумкового турніру-2026Київ скували численні затори, на зупинках великі черги. Подробиці, фото та відеоКиїв скували численні затори, на зупинках великі черги. Подробиці, фото та відеоЧоловік, який влаштував смертельну стрілянину в Кракові, помер в лікарні: що відомо про нападникаЧоловік, який влаштував смертельну стрілянину в Кракові, помер в лікарні: що відомо про нападника"Був хорошою дитиною, ходив до церкви": бабуся нападника в Кракові, який вбив шістьох людей, розповіла про нього"Був хорошою дитиною, ходив до церкви": бабуся нападника в Кракові, який вбив шістьох людей, розповіла про ньогоУ лікарні, де Ірина Федишин втратила дитину, зробили першу заяву та заговорили про лікарську таємницюУ лікарні, де Ірина Федишин втратила дитину, зробили першу заяву та заговорили про лікарську таємницюЧи буде стрімке падіння гривні наприкінці 2026 рокуЧи буде стрімке падіння гривні наприкінці 2026 року: OBOZ.UA дізнався, до чого готується валютний ринок і що визначатиме курс долараВ Одесі викладача 13 років судили за хабарі від студентів, але виправдали: як так вийшлоВ Одесі викладача 13 років судили за хабарі від студентів, але виправдали: як так вийшлоРосія атакувала Київ дронами, виникла пожежа. Усі подробиці та фотоРосія атакувала Київ дронами, виникла пожежа. Усі подробиці та фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Ви тільки солі на рани насипали!" Вчителька присоромила нардепів, які "дозволили" учням 10–11 класів довчитися у своїх школах

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
2,1 т.
"Ви тільки солі на рани насипали!" Вчителька присоромила нардепів, які "дозволили" учням 10–11 класів довчитися у своїх школах
Як зміниться старша школа з 2027 року

Рішення Верховної Ради дозволити учням 10–11 класів завершити навчання у рідних школах (навіть після їх реорганізації в гімназії) викликало хвилю обурення серед українців. Так, наприклад, педагоги вважають, що закон прийнятий занадто пізно, адже більшість дітей вже змінити заклади, а частина вчителів залишилися без роботи.

На цьому зауважила вчителька зарубіжної літератури Леся Сич у дописі в Facebook. Вона зауважує, що подібне рішення потрібно було ухвалювати влітку або навесні. Крім того, влада мала б спершу створити у кожній області хоча б один показовий ліцей, який би мав гуртожиток, укриття, сучасні навчальні класи тощо. Таким чином батькам і школярам показали б умови, які пропонуються у межах реформи старшої школи, яка почалася майже 10 років тому.

''Ви тільки солі на рани насипали!'' Вчителька присоромила нардепів, які ''дозволили'' учням 10–11 класів довчитися у своїх школах

Ілюстративне зображення. Старшокласники готуються до уроку. Джерело: Скриншот Facebook

Читайте також
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
1,9 т.
Не "брущатка": як сказати правильно українською
1,9 т.
Не "брущатка": як сказати правильно українською
Олена БилімОлена Билім
1,7 т.
Ви амбітні чи нерішучі? Оптична ілюзія з вовком підкаже відповідь
1,7 т.
Ви амбітні чи нерішучі? Оптична ілюзія з вовком підкаже відповідь
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
756
"Давайте вже й до школи не ходити!" Мережу розділила ідея скасувати домашні завдання під час війни
756
"Давайте вже й до школи не ходити!" Мережу розділила ідея скасувати домашні завдання під час війни

"Якби це зробили влітку, то батьки, діти і вчителі подякували б, а тепер ви всім тільки солі на рани насипали. Чому не можна було спочатку створити в кожній області хоча б один показовий ліцей: із гуртожитком, укриттям, сучасними навчальними кабінетами, спорткомплексом? І показати дітям та батькам, усьому суспільству: "Ось, подивіться, які умови ми пропонуємо. Підтримайте реформу". Щоб батьки й діти казали: "Робіть більше таких закладів! Хочемо, щоб наші діти теж могли отримувати якісні знання в достойних умовах". Нагадую: реформа почалася 10 років тому", – написала Сич.

Окреме обурення викликала поведінка деяких народних депутатів, які почали масово звітувати про ухвалення закону у соцмережах, намагаючись заробити політичні бали "заднім числом", коли основної шкоди вже завдано.

Як відомо, наприкінці жовтня парламент ухвалив законопроект №15082-д, згідно з яким, учні 10-11 класів зможуть довчитися у рідних школах, навіть якщо вони реорганізувалися у гімназії. Відповідно до реформи старшої школи, підлітки мають навчатися в окремих ліцеях: частина закладів стає гімназіями чи початковими школами, інші – академічними ліцеями.

''Ви тільки солі на рани насипали!'' Вчителька присоромила нардепів, які ''дозволили'' учням 10–11 класів довчитися у своїх школах

Випускники шкіл навчатимуться три роки на бакалавраті з 2029 року. Джерело: Скриншот Facebook

Досі в батьків не було чіткого правового механізму, який би дозволив нинішнім 10-11 класам залишитися у своїй школі. Напередодні Міністерство освіти і науки пропонувало три варіанти: лишитися, якщо заклад у майбутньому стане ліцеєм, долучитися до пілотування реформи, або піти до закладів профосвіти і фахової передвищої освіти.

Тимчасовий механізм, прийнятий парламентом, діятиме до кінця 2027-2028 навчального року. Якщо заклад реорганізували в гімназію, він має звернутися до органу ліцензування по ліцензію на профільну середню освіту. Така ліцензія дає школі право довести до випуску своїх нинішніх старшокласників. А от набирати нові класи за трирічною програмою Нової української школи заклад уже не зможе.

Водночас для тих школярів, які вже перейшли до інших закладів або вступили до пілотних ліцеїв, закон ситуацію не врегульовує, а питання повернення вирішуватиметься індивідуально. Для подібних випадків Міністерство освіти та науки готує розʼяснення.

Як відомо, з 1 вересня 2027 року десятикласники НУШ навчатимуться за трирічною моделлю, а ліцеї, які пілотують реформу з 1 вересня 2026 року, продовжать працювати в тому ж форматі, в якому розпочали.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що МОН придумало, хто викладатиме у старшій школі при дефіциті вчителів.

Схожі теми
Освіта в УкраїніУкраїнашколаМіністерство освіти і науки України (МОН)
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!