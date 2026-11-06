Вихователька зі США щоранку ставить дітям одне особливе запитання: ритуал завірусився в мережі

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Десятки полонених і сотні уражених цілей: ГУР провело операцію "Чебуречна" на Сумщині. ВідеоДесятки полонених і сотні уражених цілей: ГУР провело операцію "Чебуречна" на Сумщині. ВідеоСили оборони відмінусували за добу 2 440 окупантів та 6 систем ППО ворога: дані ГенштабуСили оборони відмінусували за добу 2 440 окупантів та 6 систем ППО ворога: дані ГенштабуРосії влаштували масовий бойкот, Німеччина погрожує, спонсори – відмовляються, але Україна під ударом: гучний скандал з чемпіонатом світу з хокею-2027Росії влаштували масовий бойкот, Німеччина погрожує, спонсори – відмовляються, але Україна під ударом: гучний скандал з чемпіонатом світу з хокею-2027У Краснодарському краї атаковано Афіпський НПЗ: сталася пожежа. Фото і відеоУ Краснодарському краї атаковано Афіпський НПЗ: сталася пожежа. Фото і відеоТаємниця особистого життя Кончити Вурст: що відомо про нове кохання переможниці Євробачення, яка живе з ВІЛТаємниця особистого життя Кончити Вурст: що відомо про нове кохання переможниці Євробачення, яка живе з ВІЛ"Бажаємо справедливого миру": Фіцо заявив про підготовку масштабних інфраструктурних проєктів із Україною"Бажаємо справедливого миру": Фіцо заявив про підготовку масштабних інфраструктурних проєктів із УкраїноюІлюстраційне фото. ГороскопІдеальний день для фінансових справ: Риби, сміливо йдіть уперед, а на Левів чекає важкий період – гороскоп на 6 жовтня для всіхАнетта Барсівна без маски, кіста Насті Каменських та Віталій Козловський у Москві. Інтерв'ю з "королевою Троєщини", яка нині тримає менталку українцівАнетта Барсівна без маски, кіста Насті Каменських та Віталій Козловський у Москві. Інтерв'ю з "королевою Троєщини", яка нині тримає менталку українцівБуло чотири випадки: британського коміка визнали винним у зґвалтуванні і сексуальному насильствіБуло чотири випадки: британського коміка визнали винним у зґвалтуванні і сексуальному насильствіМобілізація в Україні: куди звертатися, якщо громадянин не погоджується з діями ТЦКМобілізація в Україні: куди звертатися, якщо громадянин не погоджується з діями ТЦК
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Вихователька зі США щоранку ставить дітям одне особливе запитання: ритуал завірусився в мережі

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
558
Вихователька зі США щоранку ставить дітям одне особливе запитання: ритуал завірусився в мережі
Дитячий садок, ілюстративне фото. Джерело: Pexels

Вихователька з американського штату Луїзіана Лорен Малмор щоранку пропонує дітям самим обрати, як вони хочуть привітатися: обійнятися, потиснути руки, дати "п’ять" чи станцювати. Відео з цим ритуалом привернуло увагу до того, як простий вибір допомагає дітям почуватися комфортно в класі.

Ролик опублікувала початкова школа Brusly, у дошкільному класі якої працює Малмор. На відео показано, як перед початком занять вихователька вітає кожну дитину особисто біля дверей і просить її обрати привітання, яке та хоче отримати. На стіні біля входу висять таблички з варіантами. Діти можуть вказати на табличку і таким чином обрати обійми, помахати рукою, торкнутися кулаками, привітатися за допомогою танцю або скористатися іншими жестами.

Коментаторів вразило, що малюкам дають можливість самостійно визначити ступінь фізичного контакту, на який вони готові піти. Це може бути ввічливий уклін на відстані, спільний підбадьорливий танець, адже Малмор танцює разом і малюком, а можуть бути міцні обійми. І дитина сама показує, коли їй це комфортно і навіть потрібно.

Читайте також
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
8,8 т.
Вчителька з Люксембургу, де педагоги отримують найвищі зарплати у світі, показала свій робочий день. Відео
8,8 т.
Вчителька з Люксембургу, де педагоги отримують найвищі зарплати у світі, показала свій робочий день. Відео
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
1,4 т.
Українка шокувала умовами у приватному дитсадку Франції за 500 євро на місяць: директорка як прибиральниця, брудні туалети і шезлонги замість ліжок. Фото і відео
1,4 т.
Українка шокувала умовами у приватному дитсадку Франції за 500 євро на місяць: директорка як прибиральниця, брудні туалети і шезлонги замість ліжок. Фото і відео
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
417
Оберіть кота: тест покаже ваш найбільший страх
417
Оберіть кота: тест покаже ваш найбільший страх

За історією Лорен стоїть і особиста втрата, розповідає видання Today. Вона з юності хотіла стати вчителькою, але фінансові труднощі змусили жінку піти працювати. Часом вона мала дві роботи, а часом навіть і три. У 2020 році жінка народила сина, якого назвала Еріком. Це спонукало Малмор повернутися до навчання попри те, що вона виховувала дитину сама. Коли хлопчик помер у віці 18 місяців через вроджену ваду серця, жінка вирішила хай там як, але закінчити навчання і таки стати вчителькою заради пам’яті свого сина. Тепер на його честь клас, в якому викладає Лорен прикрашений зображеннями Мікі Мауса – персонажа улюблених мультиків Еріка.

Вихованці часто приносять їй малюнки й записки, показують перші спроби писати та малювати, а іноді дарують іграшки. Дехто просить обійнятися навіть посеред заняття. Лорен розповідає, що бачить частинку сина в кожному зі своїх учнів.

Найбільше Малмор сподівається, що діти запам’ятають її не за те, що вона навчила їх читати і лічити, а за добрий слід, який вона залишила в їхньому житті. Наприклад, з увагою поставилась до їхнього бажання привітатись по-особливому.

Раніше OBOZ.UA розповідав історію виховательки дитсадка у Вінниці Віри Бережок, яка виграла Global Teacher Prize Ukraine 2026.

Схожі теми
СШАдитячий садокдіти
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!