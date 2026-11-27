У Північному Рейні-Вестфалії (Німеччина) діятимуть суворіші вимоги щодо відвідування школи. Відтак дітям не можна носити худі та закривати обличчя під час уроків. Таким чином вживаються заходи проти насильства та погроз з боку учнів.

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Про це повідомляє видання Spiegel. Також школярам не можна носити будь-які маски, які перешкоджають ідентифікації та спілкуванню. Винятки включають носіння респіраторних масок, наприклад, на уроках хімії або через хворобу.

Директори шкіл зможуть вживати завчасних заходів у майбутньому, якщо з’являться конкретні ознаки серйозних збоїв у роботі закладів або потенційних загроз. Згідно з поетапними заходами, учнів, які становлять загрозу, можуть виключити з уроків на строк до чотирьох тижнів. Крім того, тимчасове превентивне виключення зі школи буде можливим, якщо необхідні негайні дії через безпосередню небезпеку на основі конкретних доказів.

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Виключення не є автоматичним, а приймається в кожному окремому випадку. Школи матимуть більше правової визначеності у вирішенні питань насильства та конфліктних ситуацій.

Для зміцнення демократичної освіти заклади також зобов'язані створювати комітети, які допомагатимуть дітям навчитися брати на себе відповідальність, формувати власну думку та брати участь у демократичному прийнятті рішень з раннього віку.

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