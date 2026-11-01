Виступаючий спортсмен

Уславлений український боксер Олександр Усик кілька місяців тому натякнув, що незабаром завершить кар’єру на професійному ринзі. Але поки 39-річний атлет не повісив рукавиці на гвіздок, він вважається… І на цьому моменті чимало людей роблять з точки зору української мови помилку.

Відео дня

Це речення хочеться закінчити словами "… він вважається виступаючим спортсменом". Однак, як бачимо, тут вжито активний дієприкметник, яких варто уникати – вони нашій мові не властиві. Тож OBOZ.UA вирішив розібратись, як краще назвати спортсмена, що продовжує виступи і бере активну участь у змаганнях.

Звісно, можна скористатись уже згаданою конструкцією "спортсмен, що виступає" або схожою "спортсмен, що змагається", але вони доволі громіздкі, а мовленню природно тяжіти до простіших, компактніших, зручніших форм. Досить порівняти ці словосполучення з елегантним англійським competitive athlete. А що як спробувати скалькувати це словосполучення? Вийде "змагальний атлет/спортсмен". Враховуючи, що українські словники тлумачать прикметник "змагальний" як "той, що стосується змагань", то така конструкція цілком має сенс.

РЕКЛАМА

Також в українській мові існує слово "чинний", яким описують щось, що має дію, перебуває в стані активності. Отже, можемо сказати і "чинний атлет". І тим більше варто казати "чинний учасник команди/збірної", "чинний чемпіон" замість не дуже вдалого "діючий".

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA розповідав, як одним словом описати того, в кого буквально чи метафорично шерсть стала дибки.