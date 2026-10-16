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Виявили недоліки: перевірка МОН зʼясувала, що не так з безоплатним гарячим харчуванням у школах

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
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Виявили недоліки: перевірка МОН зʼясувала, що не так з безоплатним гарячим харчуванням у школах
Ілюстративне зображення. Хто відповідальний за харчування в школах. Джерело: Facebook ГотуЇмо

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявив, що програма безкоштовного гарячого харчування має недоліки. За його словами, нині проводяться перевірки з метою її вдосконалення.

Про це посадовець повідомив на засіданні Уряду. Він зауважив, що нині перевірили понад 5,6 тис. шкіл, і понад 95% із них повністю відповідали вимогам.

"Наразі проект розпочав свою роботу. Чи є в ньому проблеми? Очевидно. Тому за дорученням уряду ми розпочали спільно з Держпродслужбою, Державною службою якості освіти, Мінекономіки моніторити виконання, щоб допомогти громадам, підтримати громади, виявити ті чи інші недоліки та виправити їх", – сказав Бутенко.

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Виявили недоліки: перевірка МОН зʼясувала, що не так з безоплатним гарячим харчуванням у школах

Ілюстративне зображення. Школярі обідають у їдальні. Джерело: mukachevo.net

За словами міністра, на даний момент було перевірено понад 5,6 тис. шкіл, і понад 95% із них повністю відповідали вимогам. Він зазначив, що були виявлені недоліки щодо питної води та сезонного меню, але ведеться робота з усунення проблем.

"Реформа харчування надзвичайно масштабна і велика, і вона тільки почалася. Ми бачимо ті чи інші проблеми. Держава виділяє по-різному, в залежності від категорії учнів, від 50 до 65 грн, а решта суми надходить у вигляді підтримки від громади. для перерахунку та перерозподілу", – зазначив міністр.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що у мережі запропонували скасувати шкільне харчвання.

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