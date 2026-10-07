"И на старуху бывает проруха": як перекласти українською

Вислів "И на старуху бывает проруха" вживають тоді, коли хочуть сказати, що навіть досвідчена, розумна чи вправна людина іноді може помилитися або потрапити в халепу. Дослівно перекладати цей фразеологізм українською не варто.

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У нашій мові є кілька природних відповідників із таким самим значенням. OBOZ.UA публікує влучні фразеологізми.

Найвлучніше можна сказати:

Кінь на чотирьох ногах, та й то спотикається.

Усяк чоловік не без гріха.

І залізо іржа з’їдає.

І на мудрім дідько на Лису гору їздить.

Усі ці вислови передають одну думку: ніхто не застрахований від помилок, незалежно від досвіду, віку чи майстерності.

Найближчим за змістом до російського вислову можна вважати прислів’я "Кінь на чотирьох ногах, та й то спотикається" – воно природно звучить українською й добре передає ситуацію, коли помиляється навіть той, хто зазвичай добре знає свою справу.

Раніше OBOZ.UA розповідав, звідки виник український фразеологізм "точити баляси" та коли його слід вживати.

А фразеологізм "мало квасу випив" зазвичай використовується в розмовній мові, щоб підкреслити, що хтось недостатньо попрацював. Які є синоніми та антоніми у фразеологізму – читайте у матеріалі.