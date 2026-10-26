''Я, чоловік і дитина рахували пів дня'': задача з математики для 5 класу спантеличила мережу. Але є нюанс

Мама пʼятикласниці Тетяна Антосюк показала завдання у підручнику за програмою "Інтелект України". Її дитина пропустила перший день навчання, тож жінка вирішила допомогти з вирішенням домашнього завдання.

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У дописі в Threads Антосюк підкреслила, що приклад рахували і дитина, і батьки пів дня. Згодом вони звернулися до штучного інтелекту, який пояснив, що у завданні помилка, адже замість ділення там стоїть двокрапка.

"Сіли ми з дитиною робити уроки. Пів дня рахували: дитина, чоловік, я. Аж поки ChatGPT не пояснив нам, що в кожному прикладі на початку це просто двокрапка, а не дія ділення. А це тільки перший день навчання. Батьки 5-класників, ви ще можете чимось допомогти своїм дітям в навчанні?" – написала мама школярки.

У коментарях користувачі мережі нарікали на авторів сучасних підручників, які часто допускаються подібних помилок. Крім того, багато хто зазначав, що як діти мають працювати у парі, якщо це домашнє завдання.

"Я би теж ділила, надруковано з помилками, жах".

"Тут справді проблема не з математикою, а з версткою. Двокрапка мала відокремлювати відповідь від виразу, але виглядає як знак ділення. Підручник влаштував квест ще до самого завдання".

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"І лише мене вибісив початок: уяви, що у виразі *** зникли дужки. Там вже немає дужок! Вже мовчу за дурну тавтологію "щоб було 70", і потім знову – "дорівнює 70", і тому подібне. Зате в усіх прикладах різні слова для "результата", цей підручник якийсь дивний лінгвіст писав, мамкин філолог, хто завгодно, але не математик".

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