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"Я, чоловік і дитина рахували пів дня": задача з математики для 5 класу спантеличила мережу. Але є нюанс

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
651
"Я, чоловік і дитина рахували пів дня": задача з математики для 5 класу спантеличила мережу. Але є нюанс
Ілюстративне зображення. Мережу спантеличило домашнє завдання для 5 класу. Джерело: Pexels

Мама пʼятикласниці Тетяна Антосюк показала завдання у підручнику за програмою "Інтелект України". Її дитина пропустила перший день навчання, тож жінка вирішила допомогти з вирішенням домашнього завдання.

У дописі в Threads Антосюк підкреслила, що приклад рахували і дитина, і батьки пів дня. Згодом вони звернулися до штучного інтелекту, який пояснив, що у завданні помилка, адже замість ділення там стоїть двокрапка.

''Я, чоловік і дитина рахували пів дня'': задача з математики для 5 класу спантеличила мережу. Але є нюанс

Мережу спантеличила задача для 5 класу. Джерело: Скриншот

"Сіли ми з дитиною робити уроки. Пів дня рахували: дитина, чоловік, я. Аж поки ChatGPT не пояснив нам, що в кожному прикладі на початку це просто двокрапка, а не дія ділення. А це тільки перший день навчання. Батьки 5-класників, ви ще можете чимось допомогти своїм дітям в навчанні?" – написала мама школярки.

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У коментарях користувачі мережі нарікали на авторів сучасних підручників, які часто допускаються подібних помилок. Крім того, багато хто зазначав, що як діти мають працювати у парі, якщо це домашнє завдання. 

''Я, чоловік і дитина рахували пів дня'': задача з математики для 5 класу спантеличила мережу. Але є нюанс

Що не так з сучасними підручниками. Джерело: Скриншот

"Я би теж ділила, надруковано з помилками, жах".

"Тут справді проблема не з математикою, а з версткою. Двокрапка мала відокремлювати відповідь від виразу, але виглядає як знак ділення. Підручник влаштував квест ще до самого завдання".

''Я, чоловік і дитина рахували пів дня'': задача з математики для 5 класу спантеличила мережу. Але є нюанс

У підручнику за програмою Інтелект знайшли помилку. Джерело: Скриншот

"І лише мене вибісив початок: уяви, що у виразі *** зникли дужки. Там вже немає дужок! Вже мовчу за дурну тавтологію "щоб було 70", і потім знову – "дорівнює 70", і тому подібне. Зате в усіх прикладах різні слова для "результата", цей підручник якийсь дивний лінгвіст писав, мамкин філолог, хто завгодно, але не математик".

Раніше OBOZ.UA розповідав, що задача для 2 класу, де горобці посідали на підвіконня, розсмішила мережу.

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Освіта в УкраїніУкраїнашколаматематика"Інтелект України"
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