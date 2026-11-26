У соцмережі TikTok виникла дискусія через дистанційне навчання сучасних школярів. Одна із українських мам Наталія Задорожня виклала відео зі своєю донькою, яка спить під час онлайн-уроків.

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Допис зібрав понад пів мільйона переглядів і розсварив українців. Мама школярки пожартувала, що саме такий вигляд має дистанційне навчання у 2026 році. Тоді як у коментарях розгорілися суперечки.

Значна кількість українців зазначила, що подібна поведінка під час онлайн-уроків – неповага до вчителя, якого потім звинувачують у тому, що діти мають погані знання.

"А потім винуваті вчителі..."

"А потім вчителів звинувачують, що не навчили".

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"Потім кажуть, що ті вчителі роблять у школі, що не можуть навчити наших дітей".

Водночас інші ділилися, що їхні діти так само "підключаються" до уроків і можуть їсти або пити чай, а хтось із батьків казав, що пише конспекти замість школярів. Тоді як хтось із дорослих казав, що сам погано почувається після безсонних ночей через тривоги, тож школярам варто давати змогу "доспати".

"Ви не одна, в нас так само, а можем ще їсти і пити чай".

"Отака фішка сумна. Навіщо нам розумні люди у майбутньому. Сумно".

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"Знаєте, я вже на це не зважаю. Сил немає в самої після ночей без сну, але з тривогами й обстрілами, спить то й хай спить".

Дехто з користувачів мережі підкреслювали, що подібне навчання – відповідальність батьків. Так, наприклад, хтось помітив, що у дівчинки накладені нігті, то й школа не потрібна, а інші нарікали, що сучасні діти не можуть порахувати навіть решту.

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"Працюю в сфері обслуговування і дуже багато дітей не можуть порахувати ні решту, ні скільки з них".

"Так це питання в першу чергу до мами. Як дитині пояснити, так вона це і сприймає . Я не контролюю, і моя донька сидить за столом, відповідає і все слухає".

"А нігті, це щось. Мамі респект, що дозволила нігті накласти, то навіщо та школа вже".

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На ситуацію звернув увагу викладач математики Євген Ткаченко, який зазначив, що більшість дистанційного навчання – колективна імітація. За його словами, часто вчитель розповідає щось фоном, а школярі у цей час переглядають соцмережі або за них підключається хтось інший. Педагог вважає, що діти повинні навчатися виключно офлайн, а в усіх школах необхідні укриття для безпечного проведення уроків.

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"Більшість дистанційки – це не освіта, а колективна імітація. Учитель говорить у камеру як "музика на фоні", поруч у дитини увімкнений TikTok, а за сплячого підлітка підключається бабуся. На жаль, це не поодинокі випадки. У конкуренції за увагу дитини смартфон перемагає екран уроку. Вважаю, що наші діти мають навчатися виключно офлайн", – написав Ткаченко.

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