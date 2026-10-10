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"Я свої секрети незнайомим людям не розказую!" Школяр поділився відгуком про "пісіхатра" і став зіркою мережі

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
icon 264
"Я свої секрети незнайомим людям не розказую!" Школяр поділився відгуком про "пісіхатра" і став зіркою мережі
Хлопчик похвалився мамі, що не став відповідати на підозрілі питання "пісіхатра". Джерело: Pexels

Школяр розсмішив мережу своїм відгуком про таємничого спеціаліста, який прийшов до нього на уроки, та поясненням, чому не став відповідати на його запитання. Діалог із сином опублікувала його мама, яку звати Леся Парфілова.

Ролик жінка розмістила у своєму Instagram. У розмові, яка відбулася дорогою зі школи, хлопчик розповів мамі, що того дня у них був "пісіхатр". На уточнювальне запитання, чи не про психіатра йдеться, маленький школяр відповів "так".

За словами школяра, фахівець ставив дітям запитання на кшталт "подобається чи не подобається", що хлопчик вважав "якоюсь фігнею". Відповідати на них він не захотів, пояснивши це просто: "Я свої секрети незнайомим не розказую". Мама підтримала сина та похвалила його за таку обережність.

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Діалог добряче повеселив користувачів мережі. Багато хто посміявся з дитячого трактування ситуації та самого слова "пісіхатр", а хлопчика назвали мудрим за його принциповість щодо особистих секретів.

''Я свої секрети незнайомим людям не розказую!'' Школяр поділився відгуком про ''пісіхатра'' і став зіркою мережі

Користувачі підтримали небажання хлопця розкривати свої секрети "пісіхатру". Джерело: Скриншот

Деякі коментатори жартували, що психіатру тепер доведеться самому відповідати на власні запитання. Інші припускали, що фраза школяра незабаром може перетворитися на мем.

''Я свої секрети незнайомим людям не розказую!'' Школяр поділився відгуком про ''пісіхатра'' і став зіркою мережі

Поки в одній школі орудував "пісіхатр", в неназваному садку співали пісню про "рибний край". Джерело: Скриншот

А одна мама поділилась, що, поки в одній школі відбиваються від "пісіхатра", у дитячому садку, де вчиться її малюк, готують пісню про "рибний край".

''Я свої секрети незнайомим людям не розказую!'' Школяр поділився відгуком про ''пісіхатра'' і став зіркою мережі

"Пісіхатру" порадили не лізти не в своє діло і самостійно відповідати на власні запитання. Джерело: Скриншот

Загалом реакції були переважно веселими й доброзичливими. Коментатори хвалили кмітливість хлопчика та схвально висловлювались про його ставлення до "секретів", які він не готовий розповідати незнайомцям.

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