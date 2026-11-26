Мама школярки, яка пішла в перший клас ліцею №11 Луцька, Марина Шмідт звинуватила вчителів її доньки у цькуванні. Жінка розповіла, що смартгодинник дитини записав розмову, у якій, за її словами, педагогиня не звертала увагу на те, що її доньку ображають однокласники і казала розібратися дівчинці самій.

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Коли ж мама учениці зателефонувала їй на смартгодинник, вона стверджує, як почула, що асистентка вчительки голосно сказала дитині: "Я тобі зараз на голову одягну". На що дівчинка буцімто мало не зі сльозами почала просити цього не робити. Про це жінка розповіла в інтервʼю телеканалу "Конкурент Волинь".

"Я зранку набрала прослухати, що відбувається, почула, як асистент вчителя голосно так казав моїй дитині "я тобі зараз на голову корону одягну". На що моя дитина кричала: "Ні, не треба, ледь не зі сльозами". "Ні, ми тобі одягнемо корону на голову, будеш ходити тут як королева", – ділиться жінка.

Що показала перевірка

Після прослуховування запису жінка зателефонувала до школи. З її слів, асистентка пояснила, що вони так вони жартують з дітьми, а коли зайшла класна керівниця, то почала кричати на дівчинку за нібито скаргу матері.

Після цього першокласниця відмовилася ходити до школи, а батьки перевели її в інший заклад. У справі провели внутрішні комісії та, за словами матері, долучали адвокатів. Асистентка запевнила, що наміру ображати школярку не мала. Водночас директорка ліцею розповіла, що того дня провели розмову з батьком, а згодом з мамою.

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"Ми з татом переговорили і ми вирішили цю ситуацію. Все. Ця ситуація була абсолютно вирішена. Пішов тато. Десь через півтори-дві години приходить мама. Я знов викликаю вчителя і асистента вчителя. І ми тут чотирьох: мама, я, асистент і вчитель сидимо і знову цю ситуацію розбираємо по-навому. Мама своєї вини в тому, що вона кричала на вчителя, не визнає. Тобто сталася конфліктна, неприємна ситуація одноразово. Ми всі вийшли з цієї ситуації, ми всі розібралися", – сказала директорка.

Після цього департаментом освіти була створена комісія та здійснено всі заходи для вивчення випадку. За попередньою інформацією, булінг у цьому випадку не підтвердився.

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"За попередньою інформацією випадку булінгу нема, тому що не було системності в діях педагогів, які по відношенню до дитини висловлювалися в певному ракурсі, що власне розцінилося батьками як таке, яке може розцінюватися як булінг", – розповів начальник департаменту Віталій Бондар.

Попри це, матір школярки наполягає на своїй правоті і заявила, що справу не залишить.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що керівники закладів освіти протягом доби мають письмово повідомити поліцію та службу у справах дітей у разі підтвердження випадків булінгу, насильства та жорстокого поводження з учнями.