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"Я вимикала світло". Українська вихователька розповіла про роботу в дитсадку Вʼєтнама, де заняття нагадували цирк

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read3 хв
504
"Я вимикала світло". Українська вихователька розповіла про роботу в дитсадку Вʼєтнама, де заняття нагадували цирк
Вихователька поділилась, як їй вдалося впоратись зі складною та різнорідною групою малюків. Джерело: StockPlanets

Українська вихователька, яка працює в дитячому садку у В’єтнамі, де викладає англійську мову, змогла перетворити хаотичні заняття з дошкільнятами на спокійне навчання. У цьому їй допомогли нестандартні підходи, чіткі правила, рухливі ігри та правильне заохочення.

Власним досвідом роботи зі складною групою поділилася користувачка Threads із ніком @mashchenets. За її словами, їй довелось налагоджувати спілкування з групою із восьми дітей віком 3-4 роки, кожен з яких потребував особливого підходу. У групі опинились одна дитина з інклюзивними потребами, двоє гіперактивних дітей, малюк, який майже не розмовляв навіть рідною мовою, дитина, що навмисно порушувала правила, ще одна, яка відмовлялася брати участь у заняттях, і двоє дітей без особливих труднощів.

''Я вимикала світло''. Українська вихователька розповіла про роботу в дитсадку Вʼєтнама, де заняття нагадували цирк

Вихователька розповіла, як їй дісталась складна група дітей у В'єтнамі. Джерело: Скриншот

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Попри строкатий склад, вихователька спромоглася зробити так, що за два місяці діти стали значно спокійнішими, почали довше зосереджуватися на заняттях і вивчили 20 нових слів лише за два тижні. "Спочатку урок виглядав як цирк, а я відверто розгубилась", – пригадала вихователька.

За її словами, постійні вихователі групи сприймали її чергу займатися з малюками як можливість відпочити, тому не втручалися в роботу, навіть коли вона просила про допомогу. Тож жінці довелося самостійно шукати спосіб організувати дітей і втримувати їхню увагу.

Першим кроком стало встановлення чітких правил і меж. Оскільки гучні зауваження не допомагали заспокоїти найкрикливіших дітей, вихователька вирішила діяти інакше. "На дуже крикливих дітей голосні звуки не діють, тому я виключала світло", – розповіла вона.

''Я вимикала світло''. Українська вихователька розповіла про роботу в дитсадку Вʼєтнама, де заняття нагадували цирк

Педагогиня скористалась нестандартними методами виховання. Джерело: Скриншот

За спостереженнями жінки, несподівана зміна подразника миттєво перемикала увагу дітей і допомагала їм заспокоїтися. Згодом вони почали розуміти зв’язок між своєю поведінкою та реакцією виховательки, а приблизно за тиждень стали поводитися спокійніше.

Після цього вона запровадила ще одне правило – лічбу до трьох. "Суть така: що б вони не робили поки я рахую вони повинні сісти на стільчик і заспокоїтись. Встигають – молодці, а хто не встиг – не отримує стікери за урок. Діти сприймають це як гру і вона чудово працює", – розповіла вихователька.

Іншим важливим кроком стало чергування навчання з активностями. Спочатку діти могли зосереджуватися на новій інформації лише близько п’яти хвилин, тому після короткого навчального блоку вихователька влаштовувала рухливу гру або вмикала мультфільм.

Згодом тривалість занять поступово збільшилася: спочатку до 20 хвилин навчання з п’ятихвилинною перервою, а тепер діти вже здатні працювати до 50 хвилин поспіль. Водночас вихователька й далі залишає перерви між іграми, щоб малюки могли відпочити й переключитися.

Окрему увагу жінка приділяє заохоченню. Якщо дитина не хоче виконувати завдання, її не примушують, зате ті, хто долучаються до роботи, отримують активну похвалу. "Якщо дитина не виконує завдання я не змушую її це робити, але коли виконує – дуже активно хвалю, даю п'ять, плескаю в долоні", – описала свою реакцію педагогиня.

На додачу вихователька розповіла, що намагається максимально урізноманітнити навчання тематичними іграми. Щодня діти отримують одну-дві нові активності: складають фігури з паличок, шукають заховані в класі картки або вгадують, яка картка перед ними, за її описом. "Результат: тільки за останні два тижні діти вивчили 20 нових слів, навчились відповідати на базові запитання про ці картки, поведінка ідеальна, а я щаслива", – підсумувала свої успіхи авторка допису.

''Я вимикала світло''. Українська вихователька розповіла про роботу в дитсадку Вʼєтнама, де заняття нагадували цирк

Прийом з вимиканням світла, виявляється, допомагає не тільки перемкнути увагу дитини. Джерело: Скриншот

У коментарях користувачі відзначили, що організувати групу дошкільнят і втримати їхню увагу – непросте завдання. Одна з коментаторок похвалила позитивне заохочення та поступове збільшення тривалості занять, а також поцікавилася, де вихователька навчалася і чи є описані прийоми її власними напрацюваннями.

''Я вимикала світло''. Українська вихователька розповіла про роботу в дитсадку Вʼєтнама, де заняття нагадували цирк

Хтось назвав такий підхід ідеальним менджментом для наймолодшого покоління. Джерело: Скриншот

Інша користувачка пожартувала, що сама вимикала світло під час контрольних, щоб перевірити, хто списує з телефона, і назвала виховательку геніальною. Ще один коментатор запропонував їй спробувати себе в ролі офіс-менеджерки для нового покоління працівників.

''Я вимикала світло''. Українська вихователька розповіла про роботу в дитсадку Вʼєтнама, де заняття нагадували цирк

Виявилось, що практика вимикання світла існує також у США. Джерело: Скриншот

Водночас одна з учасниць обговорення зазначила, що вимикання світла використовують і в американських дитячих закладах. Вона також зауважила, що діти добре розуміють, як поводитися з різними дорослими, і побажала українці успіхів у роботі.

Раніше OBOZ.UA публікував пояснення нейробіолога, чому підхід "поплаче і перестане" і однаковий режим для всіх дітей в садку шкодять.

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