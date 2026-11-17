Українців розсмішила переписка відчайдушної школярки з репетиторкою англійської мови. Дівчинка благала про допомогу під час контрольної роботи. Вона просила якнайшвидше дати відповідь, адже вчителька ось-ось має забрати листки.

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У дописі в Threads репетиторка пані Анастасія показала повідомлення, де учениця написала, що в неї болить серце і їй дуже погано. Наприкінці зʼявились сповіщення, де написала вчителька, яка пожартувала, що поставила двійку, а школярка померла.

"Привіт, це учілка англійської, я їй поставила два і ана померла. Ана як помирала, просила передать, що це із-за вас", – написала педагогиня (подано зі збереженням авторської стилістики. – Ред. )

Українців неймовірно розсмішили повідомлення дівчинки. Дехто писав, що це нагадує гостросюжетний твіст, а рівень драми школярки зашкалює. Водночас інші жартували, що замість "учілкі" писав лідер гурту "Курган & Agregat" Аміл Насіров, який полюбляє спілкуватися суржиком. Багато користувачів мережі не змогли втриматися від жартів і казали, що репетиторка дійсно винна, адже "довела людину".

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"А за "учілку" Аміл писав чи що?

"Там просили передать що це із-за вас ана памирала, а я ж гаварив. Коли дектант песати будемо?" – жартували українці.

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"Що за гостросюжетний твіст, щоб його".

"Ха-ха-ха, такий рівень драми".

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