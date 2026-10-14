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"Я за 8000 грн маю ризикувати життям?" Колишня вчителька з Харкова розповіла, як її змушували йти в школу під потужними обстрілами

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
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"Я за 8000 грн маю ризикувати життям?" Колишня вчителька з Харкова розповіла, як її змушували йти в школу під потужними обстрілами
Харківська вчителька поскаржилась на невідповідність ризиків українського педагога із зарплатою. Джерело: Global Images Ukraine

Деяких харківських учителів змушували ризикувати власним життям і приходити на очні збори під час масштабних повітряних тривог та загрози балістичних обстрілів. Про це розповіла колишня викладачка хімії з Харкова Анастасія В’ячеславівна.

Своїми спогадами про роботу у прифронтовому місті вона поділилась у випуску подкасту на YouTube-каналі Vchytelska. За словами Анастасії, адміністрація навчального закладу вимагала очної присутності педагогів навіть у дні, коли за вікном вибухали балістичні ракети, а окупаційні війська перебували за 18 кілометрів від міста.

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"Коли ще масштабні тривоги не були такі "популярні"... Не пам'ятаю, 22-й, 23-й рік, я роки не пам'ятаю, кажу чесно... І тут тривога, балістика летить. В мене за вікном найбільша теплова електростанція в Україні. А нам кажуть: "У вас збір". Не онлайн, на секундочку, офлайн збір", – описала ситуацію педагогиня.

За її словами, у той день по дорозі на роботу вона чула звук винищувача, що пролітає, а потім почалася серія вибухів. Учителі, які зібрались на зустріч, змушені були переховуватись у підвалі, адже надійних укриттів тоді ще не було. Ховатись там довелось у темряві і розважати одне одного розказуванням історій.

Саме в той момент педагогиня вперше замислилася про співвідношення мізерної оплати праці та смертельного ризику. "Сидимо ми в цьому підвалі, я така думаю: "Боже, нащо я сюди прийшла?" І я в той момент подумала: ну, типу, я за 8 000 маю ризикувати життям? А тоді ще по школам прилітало оце от все. Я така думала: а що я тут роблю от в тому темному підвалі?" – розказала вчителька.

Вона наголосила, що всі подібні зустрічі можна було без проблем провести в онлайн-форматі, однак у закладі панувала бюрократична "дурість збиратись заради того, щоб збиратись". Головним критерієм "успішності" працівника для керівництва була фізична присутність, а не реальна напрацьована база чи ефективність.

"У нас навіть прикол був – "показатись". От якщо ти показався, то ти класний працівник. Якщо не показався – "а що ти робив на тому онлайні, хто то бачив?". От прийти – це було як основне. Неначе від цього діти стануть більш навчені", – підсумувала Анастасія.Колишня учителька додала, що не відкидає для себе можливість повернутись до викладання у школі, але має для цього кілька умов. Зарплата має складати від 1000 доларів за ставку, паперова робота – оптимізована, а пресингу з боку адміністрації навчального закладу не було.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як вчителька з Кропивницького в іронічній формі показала, як проходить робочий день педагога під постійними російськими обстрілами.

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