Як бути 24/7 на звʼязку, робити фото й годувати дітей: вчителька запропонувала ввести нові дисципліни у педагогічних вишах

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПомерла заслужена артистка України, слава про яку лунала далеко за кордономПомерла заслужена артистка України, слава про яку лунала далеко за кордономКоли наступний бій Усика: хто суперник і датаКоли наступний бій Усика: хто суперник і датаЯкі зарплати платять в НафтогазіВ "Нафтогазі" більше мільйона в місяць платять не лише голові: OBOZ.UA дізнався про космічні зарплати навіть у філії в ЄгиптіВалютний мільйонер у Київському центрі зайнятостіВалютний мільйонер у Київському центрі зайнятості: чим володіє та скільки заробляє сім'я Дмитра Новицького"Проміжок у запої? Казковий": Медведєв заявив, що Росію благатимуть повернутися у світовий спорт, і став посміховиськом у мережі"Проміжок у запої? Казковий": Медведєв заявив, що Росію благатимуть повернутися у світовий спорт, і став посміховиськом у мережіТри знаки зодіаку нарешті відчують фінансове полегшення: ви станете магнітом для грошейТри знаки зодіаку нарешті відчують фінансове полегшення: ви станете магнітом для грошейБалерина Волочкова остаточно вижила з розуму та "відправила" свого ворога воювати в Україні, де живе її рідняБалерина Волочкова остаточно вижила з розуму та "відправила" свого ворога воювати в Україні, де живе її рідняЧотири армії РФ проти десантників Апостола: речник Генштабу розповів, як ДШВ зривають російські плани наступуЧотири армії РФ проти десантників Апостола: речник Генштабу розповів, як ДШВ зривають російські плани наступуПоверхня озера Синевир зменшилась у два рази: у нацпарку пояснили, що відбувається. Фото і відеоПоверхня озера Синевир зменшилась у два рази: у нацпарку пояснили, що відбувається. Фото і відео
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Як бути 24/7 на звʼязку, робити фото й годувати дітей: вчителька запропонувала ввести нові дисципліни у педагогічних вишах

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
141
Як бути 24/7 на звʼязку, робити фото й годувати дітей: вчителька запропонувала ввести нові дисципліни у педагогічних вишах
Вчителька з Умані поскаржилась на непрофільні обов'язки, які масово перекладають на вчителів. Джерело: Facebook / Тетяна Вушак

Учителька з Умані Тетяна Вушак запропонувала запровадити в педагогічних університетах нові дисципліни, які допоможуть майбутнім педагогам підготуватися до численних додаткових обов’язків. Серед них можуть бути заповнення таблиць харчування, організації розважальних заходів і створення фото- та відеоконтенту для звітів.

Криком душі педагогиня поділилась у Facebook. Вона іронічно пожартувала, що університетська програма підготовки вчителів відстала від реальності. Студентів готують до викладання предметів, але майже не розповідають про інші завдання, які згодом стають частиною їхньої щоденної роботи. Зокрема, йдеться про контроль харчування учнів, ведення відповідної документації та необхідність постійно бути на зв’язку.

"Наскільки я пам'ятаю, в університеті мені ніхто навіть не натякнув, що, окрім викладання свого предмета, я повинна щодня контролювати питання харчування дітей, заповнювати відповідні таблиці й бути прив'язаною до телефону 24/7", – зазначила вчителька.

Читайте також
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
4,4 т.
"Згадайте листоношу Печкіна": чого насправді вчив дітей мультик "Простоквашино" та до чого тут Путін
4,4 т.
"Згадайте листоношу Печкіна": чого насправді вчив дітей мультик "Простоквашино" та до чого тут Путін
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
3,5 т.
Українським школярам додадуть 7 нових предметів: діти вчитимуться застосовувати знання в житті
3,5 т.
Українським школярам додадуть 7 нових предметів: діти вчитимуться застосовувати знання в житті
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
2,7 т.
Вихователька зі США щоранку ставить дітям одне особливе запитання: ритуал завірусився в мережі
2,7 т.
Вихователька зі США щоранку ставить дітям одне особливе запитання: ритуал завірусився в мережі

Ще одна проблема, на яку вона звернула увагу, – необхідність відвідувати семінари і тренінги навіть під час власних уроків. Через це педагогам іноді доводиться залишати учнів заради, щоб відвідати заходи, потреба в яких саме в цей момент не завжди зрозуміла.

Як бути 24/7 на звʼязку, робити фото й годувати дітей: вчителька запропонувала ввести нові дисципліни у педагогічних вишах

На вчителя в сучасній українській школі покладають забагато обов'язків, які ідуть на шкоду його основній роботі. Джерело: Pexels

Крім того, за словами Вушак, значну частину робочого часу забирає документування діяльності. Тепер недостатньо просто провести цікавий захід і отримати позитивний результат: потрібно обов'язково зробити фотографії, зняти відео та підготувати звіт. "Провів чудовий захід, діти отримали позитивні емоції, усе вдалося, але ти не зробив фото? Що ж, вважай, що нічого не відбулося! Немає фотографії – немає роботи. Немає відеозвіту – немає результату", – іронізує педагогиня.

Окремо вона згадала про шкільні олімпіади. На її думку, замість того щоб зосереджуватися на підготовці учнів, учителям інколи доводиться відстоювати справедливість і з'ясовувати обставини оцінювання робіт. Педагогиня зауважила, що в таких ситуаціях виникають сумніви, чи справді результати змагань залежать винятково від знань і старань дітей.

Водночас найбільше її непокоїть не сама кількість роботи, а те, що додаткові обов'язки поступово відсувають викладання на другий план. "Засмучує те, що безліч другорядних обов'язків поступово витісняють головне – навчання дітей", – наголосила Вушак. Вона також нагадала, що педагоги мають власне життя, сім'ї та право на особистий час і відпочинок.

Щоб привернути увагу до цієї проблеми, педагогиня запропонувала доповнити програми педагогічних вишів новими предметами. Серед них – "Заповнення табелів харчування: від А до Я", "Учитель і телефон 24/7: як завжди бути на зв'язку та ніколи не мати особистого часу", "Основи режисури, сценарної майстерності та організації масових заходів" і "Фото- та відеозвітність: як довести, що ти справді працював".

Також вона запропонувала курси з відвідування тренінгів замість уроків, підготовку олімпіадної дипломатії, взаємодії з адміністрацією та заняття з педагогічної багатозадачності, яка передбачає вміння одночасно навчати, годувати, розважати, фотографувати й звітувати.

Утім, за іронією допису стоїть цілком серйозне запитання, яке вчителька адресувала освітній системі: коли педагогам нарешті дозволять просто виконувати свою основну роботу? "Настав час нарешті згадати, що якість освіти визначається не кількістю фотографій у звіті, не кількістю відвіданих тренінгів і не швидкістю заповнення таблиць. Вона визначається тим, чого насправді навчилися діти", – підсумувала Вушак.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як колишній голова УЦОЯО Ігор Лікарчук розкритикував безглузді заходи під час атестації педагогів на Київщині.

Схожі теми
вчительшколадітиНавчання в Україні та світісоцмережі
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!