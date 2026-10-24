Як читання з батьками та складання пазлів впливають на мозок дітей: результати дослідження вражають

Малюк може тихо сидіти перед екраном і здаватися цілком захопленим мультфільмом. Однак нове дослідження показало, що дитячий мозок реагує інакше, коли дитина читає книжку, складає пазл або грається з батьками.

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Як пише Times of India, такі повсякденні заняття супроводжувалися мозковою активністю, пов’язаною з увагою та соціальною взаємодією. Це підкреслює важливість спільного дозвілля в ранньому дитинстві.

Дослідники з Північно-Західного університету в США використали електроенцефалографію (ЕЕГ), адаптовану для маленьких дітей, щоб вивчити активність їхнього мозку під час природної взаємодії з батьками та перегляду фільму разом із дорослим. З’ясувалося, що під час спільних занять із батьками альфа-активність мозку була нижчою, а тета-активність – вищою, ніж під час перегляду фільму. Дослідження дає змогу краще зрозуміти, як мозок малюків реагує на різні повсякденні ситуації. Водночас учені вимірювали лише мозкову активність під час цих занять: вони не довели, що перегляд екрана шкодить розвитку або що інтерактивні ігри обов’язково забезпечують кращі довгострокові результати.

Що відбувається в мозку малюка

У дослідженні взяли участь 49 дітей віком від 24 до 44 місяців. Вони мали різний рівень мовленнєвих навичок, а серед учасників були як діти з аутизмом, так і без нього. На голову кожної дитини та її дорослого супутника надягали еластичну шапочку з електродами, яка реєструвала електричну активність мозку через шкіру голови. Дослідники спостерігали за звичними заняттями, зокрема спільним читанням книжок і складанням пазлів, а потім порівнювали зафіксовану мозкову активність з тією, що виникала під час перегляду фільму разом із батьками.

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Замість того щоб обмежуватися лише спеціально організованими лабораторними завданнями, команда дослідників покадрово аналізувала відеозаписи, визначаючи моменти соціальної взаємодії між дорослими та дітьми. Після цього вчені порівнювали мозкову активність у такі миті з активністю під час зосередженого перегляду фільму. Такий підхід дав змогу вивчати реакції мозку в природніших, звичних для дітей ситуаціях, а не лише під час завдань із суворо контрольованими умовами.

Чому особливу увагу привернули книжки та пазли

Дослідники зосередилися на двох типах мозкових хвиль – альфа- та тета-хвилях. Нижча альфа-активність часто пов’язана зі станом бадьорості та уважності, тоді як вища тета-активність може свідчити про соціальну увагу й залученість. Під час взаємодії з батьками в малюків стабільно фіксували нижчу альфа-активність і вищу тета-активність, ніж під час перегляду фільму. Бріттані Меннінг, доцентка-дослідниця Медичної школи Файнберга Північно-Західного університету та співавторка роботи, зазначила, що результати виявили різницю між тим, коли дитина здається захопленою фільмом, і мозковою активністю, яку спостерігають під час безпосередньої взаємодії з дорослим.

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Результати свідчать, що спільне читання або складання пазлів – це не просто спосіб зайняти дитину. Такі активності дають їй змогу реагувати на іншу людину, спрямовувати увагу на спільний об’єкт і брати участь у спільній діяльності. Елізабет Нортон, головна авторка дослідження, доцентка кафедри комунікативних наук і розладів Північно-Західного університету та директорка лабораторії нейронауки читання й мовної освіти, зазначила, що гра та читання разом із дитиною можуть переводити мозок у стан, пов’язаний із навчанням.

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Подібні закономірності в дітей з аутизмом і без нього

Ще один важливий результат стосувався мовленнєвих здібностей дітей і наявності в них діагнозу аутизму. Дослідники виявили подібні закономірності мозкової активності під час взаємодії з батьками в дітей із різними особливостями розвитку. За словами Нортон, діти з аутизмом і затримкою мовленнєвого розвитку також демонстрували моменти соціальної залученості у спілкуванні з батьками. Хоча такі моменти траплялися рідше, ніж у дітей із типовим розвитком, мозкова активність під час них мала подібні характеристики.

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Ця відмінність важлива, адже вона показує: навіть якщо дитина рідше вступає в соціальну взаємодію, під час змістовного контакту з іншою людиною її мозок може демонструвати виразні реакції. Це не означає, що досвід розвитку всіх дітей однаковий. Радше результати нагадують про важливість урахування індивідуальних особливостей і створення можливостей для спілкування та взаємодії.

Що батьки можуть узяти до уваги

Результати дослідження нагадують, що спільні заняття можуть створювати цінні можливості для взаємодії в перші роки життя дитини. Для цього не потрібні дорогі іграшки чи спеціальні навчальні програми. Можна разом читати книжку, ставити запитання за ілюстраціями, складати нескладні пазли або просто гратися – усе це заохочує дитину брати участь у занятті, а не лише спостерігати.

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Водночас дослідження не встановлює рекомендованих обмежень екранного часу й не доводить, що кожен перегляд фільму шкідливий. Учені порівнювали мозкову активність малюків під час перегляду екрана та безпосередньої взаємодії з дорослими, а не оцінювали загальний вплив екранного часу на розвиток.

Нині команда аналізує дані ЕЕГ, зібрані в батьків під час тих самих занять. Дослідники хочуть з’ясувати, чи синхронізується мозкова активність дорослих і дітей у моменти взаємодії та чи пов’язана така синхронізація з розвитком мовлення й психічним здоров’ям. Вони також сподіваються перевірити, чи допоможуть подібні вимірювання в майбутньому виявляти дітей, яким може бути корисною рання підтримка.

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Дослідження, яке Нортон очолювала спільно з колегами в межах масштабнішої дослідницької програми "Коли варто хвилюватися", має бути опубліковане 12 жовтня у спеціальному випуску журналу Brain and Language. Роботу профінансували Національні інститути здоров’я США. Поки що головний висновок полягає в тому, що спільне читання, гра та розв’язування завдань супроводжуються в малюків такими патернами мозкової активності, які пов’язані з увагою та соціальною взаємодією. Ці звичайні повсякденні моменти можуть відігравати важливу роль у тому, як маленькі діти налагоджують зв’язок із людьми навколо себе.

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