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Як множити без калькулятора і стовпчика? Репетиторка з математики показала спосіб, за який її "захейтять учителі"

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
183
Як множити без калькулятора і стовпчика? Репетиторка з математики показала спосіб, за який її "захейтять учителі"
Множити двозначні числа в умі простіше, ніж здається. Джерело: Pexels

Множити числа в голові можна простіше, якщо один множник збільшувати, доводячи до зручного для цієї операції числа, а інший пропорційно зменшувати. Такий математичний лайфхак показала репетиторка, яка веде соцмережі під ніком @gurumath_5.

Цей метод вона продемонструвала всім, хто вивчає математику, на своїй сторінці у TikTok. І пожартувала, що за цей спосіб її "захейтять всі вчителі". Метод репетиторка пояснила на прикладах із множенням двозначних чисел – доволі складна задача, для виконання її лише в умі.

Як працює цей метод

Секрет у тому, що добуток двох чисел не змінюється, якщо один множник помножити, наприклад на 2, а другий при цьому поділити так само на 2. Операцію можна повторювати кілька разів, доки числа не стануть зручнішими для обчислення.

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У першому прикладі репетиторка запропонувала перемножити 15 на 22 – зробити це в умі геть непросто. Але якщо 15 помножити на 2, отримаємо 30, а 22 поділити на 2 – отримаємо 11. Тепер обчислення стало значно простішим: 30 × 11 = 330. Отже, 15 × 22 = 330.

Так само можна порахувати 8 × 45. Репетиторка запропонувала зменшити 8 удвічі, до 4, а 45, відповідно, збільшити вдвічі, до 90. У результаті маємо 4 × 90 = 360.

Якщо з першого разу числа все ще незручні, перетворення можна повторити. Так, щоб помножити 25 на 34, спершу 25 збільшують удвічі й отримують 50, а 34 ділять навпіл – виходить 17. Далі 50 можна ще раз подвоїти до 100, а 17 поділити на 2 – отримаємо 8,5. Залишається просте обчислення: 100 × 8,5 = 850.

Чому відповідь не змінюється

Цей прийом працює завдяки властивості множення: якщо один множник збільшити в певну кількість разів, а інший у стільки ж разів зменшити, добуток залишиться тим самим.

Наприклад, 15 × 22 можна записати як (15 × 2) × (22 ÷ 2). Один множник став удвічі більшим, другий – удвічі меншим, тому зміни взаємно компенсуються.

Метод особливо зручний, коли після перетворення один із множників стає круглим числом – наприклад, 10, 100 або 1000. Водночас він не завжди робить обчислення простішим: якщо числа перетворюються на дроби, які важко множити, краще скористатися іншим способом.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як легко запам’ятати основні математичні графіки – параболу, гіперболу, модуль і лінійну функцію.

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