Як назвати українською "несварение": мало хто знає

Буває так, що одразу після їжі ми відчуваємо важкість у шлунку, біль, нудоту – нам недобре, в нашому організмі щось працює не так. Якщо ви довго розмовляли російською, то можете назвати цей стан "нєсвареніє", однак українською мовою так, вочевидь, казати неправильно.

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Тому OBOZ.UA вирішив розібратись, як замінити назву цього відчуття питомо українським словом. І як такий неприємний стан називає наука.

Отже, російський термін "несварение" походить від процесу переробки і засвоєння їжі організмом, який російською мовою називається "пищеварение". Українською мовою цей же процес ми називаємо більш точним і конкретним терміном – "травлення". Ми вказуємо, що організм їжу не варить, як плита чи мультиварка, а маємо для цього окреме дієслово – перетравлює.

Від цього ж слова утворюємо й іменник, яким описуємо названий комплекс симптомів – "нетравлення". Також медичні словники містять варіант "нестравність", тобто неспроможність належним чином перетравити їжу.

Але обидва ці слова є радше розмовними – це описові іменники, які допомагають швидко пояснити свої відчуття. Якщо ж ви звернетеся з такими симптомами до лікаря, що дуже бажано, то він або вона запише у вашу картку слово "диспепсія" або "індігестія". Перший термін має грецьке походження і означає буквально "важке травлення", а другий – латинський і він є точним відповідником українського "нетравлення". До речі, жоден з них не є діагнозом. Так називають комплекс симптомів, що вказують на ймовірну наявність захворювання шлунково-кишкового тракту і необхідність більш точно визначити її.

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