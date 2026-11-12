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Як назвати українською "несварение": мало хто знає

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
120
Як назвати українською "несварение": мало хто знає
Відчуття важкості в животі після їжі українською мовою називаємо "нетравлення" або "нестравність". Джерело: Pexels

Буває так, що одразу після їжі ми відчуваємо важкість у шлунку, біль, нудоту – нам недобре, в нашому організмі щось працює не так. Якщо ви довго розмовляли російською, то можете назвати цей стан "нєсвареніє", однак українською мовою так, вочевидь, казати неправильно.

Тому OBOZ.UA вирішив розібратись, як замінити назву цього відчуття питомо українським словом. І як такий неприємний стан називає наука.

Отже, російський термін "несварение" походить від процесу переробки і засвоєння їжі організмом, який російською мовою називається "пищеварение". Українською мовою цей же процес ми називаємо більш точним і конкретним терміном – "травлення". Ми вказуємо, що організм їжу не варить, як плита чи мультиварка, а маємо для цього окреме дієслово – перетравлює.

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Від цього ж слова утворюємо й іменник, яким описуємо названий комплекс симптомів – "нетравлення". Також медичні словники містять варіант "нестравність", тобто неспроможність належним чином перетравити їжу.

Але обидва ці слова є радше розмовними – це описові іменники, які допомагають швидко пояснити свої відчуття. Якщо ж ви звернетеся з такими симптомами до лікаря, що дуже бажано, то він або вона запише у вашу картку слово "диспепсія" або "індігестія". Перший термін має грецьке походження і означає буквально "важке травлення", а другий – латинський і він є точним відповідником українського "нетравлення". До речі, жоден з них не є діагнозом. Так називають комплекс симптомів, що вказують на ймовірну наявність захворювання шлунково-кишкового тракту і необхідність більш точно визначити її.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чому слово "крупний" не можна вживати як синонім слова "великий" або "значний" в українській мові.

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