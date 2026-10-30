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Як назвати українською "смєсітєль": переклад

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read1 хв
33
Як назвати українською "смєсітєль": переклад
Змішувач у ванній. Джерело: Створено за допомогою ШІ

У повсякденному спілкуванні українці нерідко використовують російські назви предметів, навіть не замислюючись про їхні українські відповідники. Особливо багато таких слів збереглося в побуті, зокрема коли йдеться про ремонт або сантехніку.

Один із прикладів – слово "смєсітєль", яким звикли називати пристрій для регулювання температури води. OBOZ.UA розповідає, як правильно називати його українською та чим він відрізняється від звичайного крана.

Правильний український відповідник російського слова "смеситель" – змішувач. Саме таку назву фіксують українські словники, а також використовують у професійній термінології.

Змішувачем називають пристрій, який поєднує потоки гарячої та холодної води, дозволяючи встановлювати потрібну температуру та регулювати напір.

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Походження назви цілком зрозуміле: вона утворена від дієслова "змішувати", тобто поєднувати кілька складників.

Ось декілька прикладів правильного вживання слова:

  • Через несправний змішувач із душу текла лише холодна вода.
  • Під час ремонту вирішили замінити старий змішувач на сучасніший.
  • У новому змішувачі температуру води можна налаштувати одним рухом руки.
  • Сантехнік порадив перевірити ущільнювачі, перш ніж купувати інший змішувач.

Варто знати, що слово "змішувач" використовують не лише щодо сантехніки. Воно також може позначати обладнання, призначене для поєднання різних матеріалів або речовин у промисловості.

У побуті слова "кран" і "змішувач" часто вживають як взаємозамінні, проте їхні значення не повністю збігаються.

Кран призначений насамперед для відкривання, перекривання або регулювання потоку рідини. Натомість змішувач виконує додаткову функцію – поєднує гарячу й холодну воду.

Тому фраза "закрий кран" цілком природна в повсякденній розмові. Але коли потрібно придбати конкретний сантехнічний пристрій, краще використовувати точнішу назву – "змішувач для кухні", "змішувач для умивальника" або "змішувач для душу".

Раніше OBOZ.UA пояснював, як правильно: не звертайте "увагу" чи "уваги".

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