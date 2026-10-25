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Як називають дитинча єнота? Відповідь вас може здивувати

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
369
Як називають дитинча єнота? Відповідь вас може здивувати
Маленького єнота називають щеням, але і єнотеням теж можна. Джерело: Pexels

Ми звикли, що здебільшого назви дитинчат тварин в українській мові формуються так: до кореня назви цієї тварини додається спеціальний суфікс -ен-. Наприклад, так утворюються кошеня, цуценя, білченя, лисеня, гусеня тощо. Хоча бувають і винятки: дитинча корови – це теля, вівці – ягня, свині – порося.

Яким було здивування користувачки Threads на ім’я Ірина, коли вона придбала для дитини картки для вивчення назв тварин і побачила там, як називають маленького єнота. Виявилось, що такого малюка правильно називати щеням.

Як називають дитинча єнота? Відповідь вас може здивувати

Користувачку Threads спантеличили назви дитинчат деяких тварин. Джерело: Скриншот

І справді, в біології малюки деяких видів мають свої окремі назви. Так на тих же картках, окрім єнота, був також тапір, малюка якого називають так само як і дитинча коня – лоша. А от малечу північного оленя правильно називати пижиком.

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Як називають дитинча єнота? Відповідь вас може здивувати

Виявилось, такі особливі назви для дитинчат є й у інших тварин. Джерело: Скриншот

У коментарях до допису користувачі назвали ще декілька таких нетипових назв:

  • кит – теля;
  • тюлень – бельок, а приблизно за місяць, коли міняється колір його хутра, його уже називають сірком;
  • барсук – теж щеня;
  • морж – цуценя.

Але, якщо назвати малюка єнота єнотеням, а тапіра – тапіреням це теж не буде помилкою. Ці назви цілком відповідають нормам українського словотвору.

Раніше OBOZ.UA розповідав про правила переносу слів, які сильно здивували маму школяра.

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