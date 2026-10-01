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Як перекласти українською "врассыпную": памʼятають не всі

Аліна Мілсент
Аліна Мілсент
Time to read1 хв
icon 141
Як перекласти українською "врассыпную": памʼятають не всі
Як буде українською врассыпную – переклад
Джерело: Створено за допомогою ШІ

Російське слово "врассыпную" можна почути в повсякденному мовленні, але українською воно має кілька влучних відповідників. Найчастіше все залежить від контексту та того, про яку саме дію йдеться.

Якщо люди розбігаються в різні боки, українська мова пропонує питомі й природні варіанти. Деякі з них добре відомі, а інші нині вживають рідше. OBOZ.UA hозповідає, як правильно передати слово "врассыпную" українською.

В українській мові є кілька природних відповідників.

Найуживаніший варіант – "урозтіч".

Наприклад:

  • бежать врассыпнуюбігти урозтіч;
  • броситься врассыпнуюкинутися урозтіч;
  • разбежаться врассыпнуюрозбігтися урозтіч.
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Залежно від контексту також можна вживати слова "урозсип", "урозпаш", "урозпорошки", а в книжному стилі – "порозницею".

Раніше OBOZ.UA розповідав, що розмовний вислів "как миленький" зазвичай вживають, коли хочуть сказати, що людина щось зробить без заперечень, без спротиву або без зайвих перешкод. Дослівний переклад тут звучатиме неприродно. Як перекласти правильно – читайте у матеріалі.

Також OBOZ.UA розповідав, що означає колоритний український фразеологізм "ваш пес на нашій соломі спав".

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