Як перекласти українською "врассыпную": памʼятають не всі

Російське слово "врассыпную" можна почути в повсякденному мовленні, але українською воно має кілька влучних відповідників. Найчастіше все залежить від контексту та того, про яку саме дію йдеться.

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Якщо люди розбігаються в різні боки, українська мова пропонує питомі й природні варіанти. Деякі з них добре відомі, а інші нині вживають рідше. OBOZ.UA hозповідає, як правильно передати слово "врассыпную" українською.

В українській мові є кілька природних відповідників.

Найуживаніший варіант – "урозтіч".

Наприклад:

бежать врассыпную – бігти урозтіч ;

– ; броситься врассыпную – кинутися урозтіч ;

– ; разбежаться врассыпную – розбігтися урозтіч.

Залежно від контексту також можна вживати слова "урозсип", "урозпаш", "урозпорошки", а в книжному стилі – "порозницею".

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