Як переносити слова ''тюльпан'' і ''лялька''? Українці посперечались через нові правила й розкритикували вчительку: хто має рацію

Правилам переносу слів дітей в українських школах вчать приблизно у другому класі. Однак, оскільки український правопис оновили у 2019 році, деякі його тонкощі можуть збивати з пантелику батьків.

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Саме так сталося із користувачкою Threads на ім’я Христина Соснівська-Петришин. Її спантеличило те, як вчителька виправила переноси у зошиті її дитини. "Хто добре знає укр.мову і правила переносу слів. Допоможіть розібратися зі словами: тюльпан і лялька. ШІ говорить що тюль-пан, ляль-ка. А вчителька виправила на тю-ль-пан, ля-ль-ка", – написала вона. І прикріпила до свого посту фотографію сторінки із зошита, де відповідні слова виправлені таким чином "ля|ль|ка", "тю|ль|пан".

Окрім того вчителька пояснила мамі правила переносу, якими мала керуватись її дитина під час виконання цієї вправи. "Так, слова, у який є два приголосні поряд в слові можна переносити так ли-сток або лис-ток ля-лька або ляль-ка па-рта або пар-та. А слова, у яких є буква й, то переносяться так май-ка, гай-ка, тобто буква й не переноситься з рядка в рядок", – відповіла освітянка на запитання мами.

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Коментатори вказали, що вчителька насправді не виправила роботу дитини, а додала ще один варіант переносу, який відповідає вимогам чинного правопису. Ще й вказали, що пояснення потрібно шукати у параграфі 63. Згідно з ним:

не можна переносити або залишати у попередньому рядку одну літеру; не можна розривати сполучення букв дж, дз, які позначають один звук; не можна розривати сполучення букв йо, ьо; апостроф, м’який знак, й у переносах не відокремлюємо від попередньої літери; коли корінь починається на голосний, то переносимо довільно; при збігу однакових приголосних одну букву залишаємо, а другу переносимо в наступний рядок не розриваємо у переносах односкладові префікси перед приголосними, а кількаскладові префікси розривати можна; у переносах складних слів не можна залишати в кінці рядка початкову частину другої основи, якщо вона не становить складу; не можна розривати ініціальні абревіатури, а також комбіновані абревіатури, які складаються з ініціальних скорочень і цифр; у решті випадків, які не підходять під викладені вище правила, можна довільно переносити слова за складами.

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Отже, слова із завдання у дописі мами, а саме "майка", "лялька", "тюльпан" та "пальма" потрібно керуватись пунктом 4 про апостроф, м’який знак та букву й. Оскільки відривати їх з попередньою літерою не можна, то перелічені слова можна переносити у два способи.

Хоча деякі коментатори назвали норми правопису занадто складними. Вони також розкритикували вчительку, яка так ускладнює навчання для дітей.

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