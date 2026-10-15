Як переносити слова ''тюльпан'' і ''лялька''? Українці посперечались через нові правила й розкритикували вчительку: хто має рацію

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
ЗСУ відмінусували 1880 окупантів і збили 4 крилаті ракети: дані ГенштабуЗСУ відмінусували 1880 окупантів і збили 4 крилаті ракети: дані Генштабу"Політика на всі чотири сторони світу": Фіцо анонсував переговори з РФ та візит до України в листопаді"Політика на всі чотири сторони світу": Фіцо анонсував переговори з РФ та візит до України в листопадіКого мобілізують з 1 листопада, а хто може отримати відстрочку: перелік категорійКого мобілізують з 1 листопада, а хто може отримати відстрочку: перелік категорійЗаморозки, дощ з мокрим снігом і +22: в Гідрометцентрі попередили про нестабільну погоду на найближчий тижденьЗаморозки, дощ з мокрим снігом і +22: в Гідрометцентрі попередили про нестабільну погоду на найближчий тижденьУ супермаркетах США продають надруковані на 3D-принтері м'ясо і рибу: як це виглядає. ВідеоУ супермаркетах США продають надруковані на 3D-принтері м'ясо і рибу: як це виглядає. ВідеоУкраїнські ракети атакували аеродром "Борисоглєбськ" у Росії: на місці удару спалахнула пожежа. Фото й відеоУкраїнські ракети атакували аеродром "Борисоглєбськ" у Росії: на місці удару спалахнула пожежа. Фото й відеоСкільки коштують квартири в Україні, Польщі та ПортугаліїВартість квартир в 6 разів вища, ніж в Україні: за скільки можна купити житло в ЄС"Це моя відповідальність": Зеленський сказав, чи збирається йти у відставку"Це моя відповідальність": Зеленський сказав, чи збирається йти у відставкуІлюстрація - пенсіонера та пенсіяСередня пенсія в Україні за три місяці зросла лише на 15 грн: чому пенсіонери бідніютьЕмоції будуть розпалені до межі: на Стрільців чекають серйозні фінансові проблеми, а Рибам слід подбати про здоров’я – гороскоп на 15 жовтняЕмоції будуть розпалені до межі: на Стрільців чекають серйозні фінансові проблеми, а Рибам слід подбати про здоров’я – гороскоп на 15 жовтня

Як переносити слова "тюльпан" і "лялька"? Українці посперечались через нові правила й розкритикували вчительку: хто має рацію

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
icon 426
Як переносити слова "тюльпан" і "лялька"? Українці посперечались через нові правила й розкритикували вчительку: хто має рацію
Мама не зрозуміла пояснення вчительки про правила переносу, хоча вони і відповідають вимогам правопису. Джерело: Freepik

Правилам переносу слів дітей в українських школах вчать приблизно у другому класі. Однак, оскільки український правопис оновили у 2019 році, деякі його тонкощі можуть збивати з пантелику батьків.

Саме так сталося із користувачкою Threads на ім’я Христина Соснівська-Петришин. Її спантеличило те, як вчителька виправила переноси у зошиті її дитини. "Хто добре знає укр.мову і правила переносу слів. Допоможіть розібратися зі словами: тюльпан і лялька. ШІ говорить що тюль-пан, ляль-ка. А вчителька виправила на тю-ль-пан, ля-ль-ка", – написала вона. І прикріпила до свого посту фотографію сторінки із зошита, де відповідні слова виправлені таким чином "ля|ль|ка", "тю|ль|пан".

Як переносити слова ''тюльпан'' і ''лялька''? Українці посперечались через нові правила й розкритикували вчительку: хто має рацію

Виправлення, які зробила в зошиті школяра вчителька. Джерело: Threads / @kristinasosnivska

Читайте також
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 693
"Хто мене візьме на роботу?" Мама школярки порушила болісну проблему дистанційного навчання
icon 693
"Хто мене візьме на роботу?" Мама школярки порушила болісну проблему дистанційного навчання
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 654
"Я за 8000 грн маю ризикувати життям?" Колишня вчителька з Харкова розповіла, як її змушували йти в школу під потужними обстрілами
icon 654
"Я за 8000 грн маю ризикувати життям?" Колишня вчителька з Харкова розповіла, як її змушували йти в школу під потужними обстрілами
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 474
Як не осоромитися в розмові: де ставити наголос у слові "шляхопровід"
icon 474
Як не осоромитися в розмові: де ставити наголос у слові "шляхопровід"

Окрім того вчителька пояснила мамі правила переносу, якими мала керуватись її дитина під час виконання цієї вправи. "Так, слова, у який є два приголосні поряд в слові можна переносити так ли-сток або лис-ток ля-лька або ляль-ка па-рта або пар-та. А слова, у яких є буква й, то переносяться так май-ка, гай-ка, тобто буква й не переноситься з рядка в рядок", – відповіла освітянка на запитання мами.

Як переносити слова ''тюльпан'' і ''лялька''? Українці посперечались через нові правила й розкритикували вчительку: хто має рацію

У коментарях мамі пояснили, як працюють правила переносу, згідно з чинним правописом, і навіть навели відповідний його параграф. Джерело: Скриншот

Коментатори вказали, що вчителька насправді не виправила роботу дитини, а додала ще один варіант переносу, який відповідає вимогам чинного правопису. Ще й вказали, що пояснення потрібно шукати у параграфі 63. Згідно з ним:

  1. не можна переносити або залишати у попередньому рядку одну літеру;
  2. не можна розривати сполучення букв дж, дз, які позначають один звук;
  3. не можна розривати сполучення букв йо, ьо;
  4. апостроф, м’який знак, й у переносах не відокремлюємо від попередньої літери;
  5. коли корінь починається на голосний, то переносимо довільно;
  6. при збігу однакових приголосних одну букву залишаємо, а другу переносимо в наступний рядок
  7. не розриваємо у переносах односкладові префікси перед приголосними, а кількаскладові префікси розривати можна;
  8. у переносах складних слів не можна залишати в кінці рядка початкову частину другої основи, якщо вона не становить складу;
  9. не можна розривати ініціальні абревіатури, а також комбіновані абревіатури, які складаються з ініціальних скорочень і цифр;
  10. у решті випадків, які не підходять під викладені вище правила, можна довільно переносити слова за складами.

Отже, слова із завдання у дописі мами, а саме "майка", "лялька", "тюльпан" та "пальма" потрібно керуватись пунктом 4 про апостроф, м’який знак та букву й. Оскільки відривати їх з попередньою літерою не можна, то перелічені слова можна переносити у два способи.

Як переносити слова ''тюльпан'' і ''лялька''? Українці посперечались через нові правила й розкритикували вчительку: хто має рацію

Серед коментарів була і критика на адресу вчительки, яка буцімто все ускладнює. Джерело: Скриншот

Хоча деякі коментатори назвали норми правопису занадто складними. Вони також розкритикували вчительку, яка так ускладнює навчання для дітей.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які слова української мови більшість пише неправильно.

Схожі теми
Український правописукраїнська мовасоцмережі
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись