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Як пересунути сірники: непроста головоломка

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read1 хв
icon 87
Як пересунути сірники: непроста головоломка
Головоломка. Джерело: roopvibes.com

Головоломки із сірниками – чудовий спосіб перевірити кмітливість, уважність і здатність знаходити нестандартні рішення. Іноді навіть найпростіше завдання змушує добряче поміркувати. Дивіться зображення нижче

Пропонуємо цікаву загадку, для якої знадобляться лише логіка та трохи просторової уяви. Перед вами великий квадрат, складений із 12 сірників. Усередині нього утворилися чотири однакові маленькі квадрати. Ваше завдання – пересунути лише три сірники так, щоб утворилися рівно три квадрати однакового розміру.

Як пересунути сірники: непроста головоломка

Головоломка. Джерело: roopvibes.com

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При цьому не можна ламати сірники, прибирати їх або додавати нові. Усі 12 мають залишитися в новій фігурі.

На пошук правильної відповіді дається 40 секунд. Спробуйте уявити, які частини конструкції можна змінити, не порушивши решту квадратів.

Не поспішайте підглядати у відповідь. Можливо, розв'язок значно простіший, ніж здається спочатку.

Як правильно пересунути сірники: відповідь на головоломку

Секрет завдання полягає в тому, що нові квадрати не обов'язково мають залишатися в межах початкової фігури.

Як пересунути сірники: непроста головоломка

Правильна відповідь. Джерело: roopvibes.com

У результаті залишаться три однакові квадрати: верхній лівий, нижній правий і новий, розташований праворуч угорі.

Такі завдання допомагають тренувати просторове мислення та вчать не обмежуватися очевидними варіантами. А головне – для розумової розминки достатньо лише кількох хвилин.

Раніше OBOZ.UA публікував головоломку, в якій фігуру-"книжку" потрібно було перетворити на три трикутники

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