''Як пояснити 7-річній дитині, що Батьківщина – це труд і свято?'' Українка звернула увагу на вірш у шкільному підручнику: що з ним не так

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Українцям назвали тариф на газ з 1 листопада 2026 рокуУкраїнцям назвали тариф на газ з 1 листопада 2026 року: скільки доведеться платити за 1 кубометрВ українців у супермаркетах відмовляються приймати гривні певних номіналівВ українців у супермаркетах відмовляються приймати гривні певних номіналів: куди звертатисьРосія вдарила по парку відпочинку на Харківщині: загинули двоє дітей і четверо дорослих. ФотоРосія вдарила по парку відпочинку на Харківщині: загинули двоє дітей і четверо дорослих. ФотоІлюстрація - закордонний паспорт УкраїниУкраїнцям не зроблять закордонний паспорт без цього: який документ треба обов’язково надатиПіт ГегсетГегсет навмисно затримує передачу Україні ракет до Patriot, навіть вже проплачених – Kyiv IndependentІлюстрація - жінка тримає в руках телефон і банківську карткуОщадбанк списуватиме з рахунків українців по 150 грн уже з 1 листопада: кого торкнуться нові правилаНайбільший в Україні виробник керамічної плитки й сантехніки повністю зупинив роботу після обстрілу: заява компаніїНайбільший в Україні виробник керамічної плитки й сантехніки повністю зупинив роботу після обстрілу: заява компаніїБокс Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюБокс Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюНа кону $350 млрд: республіканці погрожують заблокувати бюджет Пентагону через загравання Трампа з РФНа кону $350 млрд: республіканці погрожують заблокувати бюджет Пентагону через загравання Трампа з РФУ США готують розслідування з подальшим покаранням за зрив роботи StarShield в УкраїніУ США готують розслідування з подальшим покаранням за зрив роботи StarShield в Україні

"Як пояснити 7-річній дитині, що Батьківщина – це труд і свято?" Українка звернула увагу на вірш у шкільному підручнику: що з ним не так

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
15
"Як пояснити 7-річній дитині, що Батьківщина – це труд і свято?" Українка звернула увагу на вірш у шкільному підручнику: що з ним не так
Дитина читає підручник. Ілюстративне фото. Джерело: magnific

В українських соцмережах розгорілося обговорення вірша "Батьківщина" Анатолія Костецького, який надрукували в підручнику для учнів початкової школи. У виданні 2019-го року цей твір, написаний ще за часів СРСР, поданий без останніх двох рядків.

Попри це, у вірші згадується, що "Батьківщина – це труд і свято", що відсилає до радянських наративів. На це звернула увагу користувачка Threads із ніком niche_nka.

"В мене немає слів. Задали дітям вивчити вірш. Мені він здався максимально дивним. Думаю який нафіг труд і взагалі для семирічної дитини якось воно не то. А виявляється вони просто прибрали два останні рядки. І це видання 2019 року", – написала вона.

''Як пояснити 7-річній дитині, що Батьківщина – це труд і свято?'' Українка звернула увагу на вірш у шкільному підручнику: що з ним не так

Вірш поданий без двох останніх рядків. Джерело: Threads/@niche_nka

Читайте також
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
3,0 т.
Що побачили першим? Тест розкриє вашу особистість
3,0 т.
Що побачили першим? Тест розкриє вашу особистість
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
1,5 т.
10 університетів опинилися в зоні найвищого ризику у 2026/2027 навчальному році: що це означає. Перелік
1,5 т.
10 університетів опинилися в зоні найвищого ризику у 2026/2027 навчальному році: що це означає. Перелік
Анна ЯловенкоАнна Яловенко
924
Канікули у Франції: відпочинок кожні 6 тижнів, молоді вихователі та Її Величність Погода
924
Канікули у Франції: відпочинок кожні 6 тижнів, молоді вихователі та Її Величність Погода

Повна версія цього вірша звучить так:

Знаєш ти, що таке Батьківщина?

Батьківщина – це ліс осінній,

це домівка твоя і школа,

і гаряче сонячне коло.

Батьківщина – це труд і свято,

Батьківщина – це мама й тато,

це твої найщиріші друзі

і бджола у весіннім лузі.

Батьківщина – це рідна мова,

це дотримане чесне слово,

небо синє і сад зелений,

революція, мир і Ленін.

У коментарях користувачі дивувалися, що цей вірш досі присутній в освітній програмі. Проте зʼясувалося, що вчили його не всі, тобто все залежить від підручника, за яким вчаться діти у школах.

"Труд і свято це чисто совдепівський наратив. Я коли з дитиною щось вчу, то пояснюю сенс написаного, щоб не тупо завчити а зрозуміти. Як мені пояснити 7 річній дитині що Батьківщина це труд і свято?", "Який жах… від віршика тхне радянщиною", "Питання до української системи освіти, підручників і методик викладання були, є і будуть ще довгі, довгі роки", – такі думки висловили українці.

Однак були й ті, хто мав іншу точку зору.

"2005 рік, урок читання та я отримую першу 12-ку за вивчення вірша – цього вірша, в такій же обрізаний формі. Комуністом я від цього не став. Це вірш українського автора про Україну, виданий за радянських часів у такому вигляді, в якому його б пропустила цензура. Якщо це проблематично, то давайте ще до "Любіть Україну" докопаємося. Там також про труд та гнаних на захід чужинцях і його також були відредагували совєти", – писав коментатор.

''Як пояснити 7-річній дитині, що Батьківщина – це труд і свято?'' Українка звернула увагу на вірш у шкільному підручнику: що з ним не так

Скриншот допису @niche_nka в Threads

Як повідомляв OBOZ.UA, українці влаштували дискусію через підручник за програмою 2-4 класів, схвалений Міністерством освіти та науки. Зокрема, користувачка мережі Threads Вероніка Марін нарікала на те, що у посібнику досі вживається "Західна Україна", згадується радянський космонавт Юрій Гагарін, а на сторінках можна зустріти героя оповідання радянського письменника українського походження Миколи Носова "Незнайко".

Схожі теми
Моя школаОсвіта в УкраїнішколапідручникиУкраїнаСРСР
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел