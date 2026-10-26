Як правильно сказати: поверхові чи поверхневі знання? Помиляються навіть знавці мови

Пароніми, тобто слова близькі за звучанням, але різні за значенням, можуть вносити плутанину навіть у мовлення професійних філологів. В українській мові такими словами є, наприклад, прикметники "поверховий" та "поверхневий".

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У тому, що вона завжди вживала їх неправильно, зізналась репетиторка зі словесності Оксана Миколаївна. У своєму TikTok вона поділилась, що вважала правильним називати неглибокі знання поверхневими. Однак, як з’ясувалось, це було помилкою.

Поверховий в українській мові – це той, що стосується поверху будівлі або має певну кількість поверхів. Наприклад, одноповерховий, десятиповерховий чи багатоповерховий будинок. Крім того, це слово вживають у переносному значенні – "неглибокий", "такий, що не розкриває суті". Тобто знання можуть бути саме поверховими. Про такі ще кажуть "нахапали по верхах". Поверховим може бути також враження, тлумачення, судження. Леся Українка, наприклад, писала про "поверховий тон", маючи на увазі неглибокий, не надто ґрунтовний виклад.

Поверхневий – так кажуть про щось, розташоване на поверхні або відбувається на невеликій глибині від неї. Так говорять, зокрема, про поверхневі води чи поверхневе дихання, поверхневий натяг.

Раніше OBOZ.UA розповідав, у чому різниця між паронімами "запинатися" і "затинатися".