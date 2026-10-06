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Як прибрати сірники, щоб було 3 квадрати? Головоломка

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read1 хв
icon 57
Як прибрати сірники, щоб було 3 квадрати? Головоломка
Ваша задача - прибрати з цієї фігури три сірники, щоб залишилось три квадрати. Джерело: mindyourdecisions.com

Звичайні сірники можуть стати неабияким тестом для перевірки вашої логіки та просторового мислення. І все завдяки головоломкам із трансформацією фігур. Дивіться зображення нижче.

Перед вами решітка із квадратів, викладена з 15 сірників. OBOZ.UA пропонує вам здогадатись, як можна прибрати з неї 3 сірники, щоб залишилось тільки три квадрати. Спробуйте розв'язати це завдання та дізнайтеся, наскільки швидко ваш мозок здатен адаптуватися до нестандартних умов.

Як прибрати сірники, щоб було 3 квадрати? Головоломка

Приберіть три сірники, щоб залишилось три квадрати. Джерело: mindyourdecisions.com

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Умови задачі не обмежують ваш час на пошук відповіді. Головне – спробувати знайти рішення самостійно. І не забувайте: ваша задача – не перемістити сірники, а саме прибрати їх повністю.

Все ще не можете намацати ниточку, яка веде до розв’язку? Що ж, скористайтесь підказкою: квадрати, які повинні утворитись в результаті, не мають спільних сторін. Тепер ще раз ретельно подумайте над завданням і не переходьте до пояснення, поки не знайдете відповідь.

А щоби перетворити решітку із завдання на три квадрати, потрібно було прибрати центральний горизонтальний сірник із верхнього ряду і розібрати зовнішню частину нижнього лівого квадрату. Ось так, видаливши з фігури три сірники, ви отримаєте три квадрати, які торкаються один одного лише вершинами.

Як прибрати сірники, щоб було 3 квадрати? Головоломка

Відповідь на головоломку. Джерело: mindyourdecisions.com

Раніше OBOZ.UA публікував задачу, в якій потрібно було перетворити решітку на три квадрати, пересунувши три сірники.

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