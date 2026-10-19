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Як сказати "кое-где" українською: є кілька варіантів

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read1 хв
icon 84
Як сказати "кое-где" українською: є кілька варіантів
Правила української мови. Джерело: Створено за допомогою ШІ

У повсякденному мовленні іноді трапляються російські слова, хоча українська мова має для них милозвучні й точні відповідники. Одне з таких слів – "кое-где".

Замінити його зовсім нескладно. OBOZ.UA розповідає, що є кілька українських варіантів, які допоможуть висловити думку природно й без русизмів.

Найпоширеніший відповідник російського "кое-где" – подекуди. Це прислівник, який означає "у деяких місцях", "не скрізь", "в окремих місцях". Він не змінюється за родами, числами чи відмінками й завжди пишеться разом.

Залежно від змісту речення можна також уживати інші слова та вислови:

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  • де-не-де;
  • деінде;
  • місцями – на окремих ділянках певної території;
  • зрідка – час від часу, нечасто (доречне, коли йдеться про повторюваність дії, а не розташування).

Усі ці варіанти допомагають урізноманітнити мовлення, проте добирати їх варто відповідно до контексту.

Щоб краще зрозуміти значення слова та його відповідників, розгляньмо кілька речень:

Подекуди на лісових стежках ще лежало пожовкле листя.

Де-не-де поміж хмарами пробивалися сонячні промені.

Після нічного дощу дорога місцями залишалася мокрою.

На старовинних будинках деінде збереглися різьблені дерев'яні віконниці.

OBOZ.UA пропонує дізнатися, як українською мовою перекласти слово "отнюдь".

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