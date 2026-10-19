Як сказати "кое-где" українською: є кілька варіантів
У повсякденному мовленні іноді трапляються російські слова, хоча українська мова має для них милозвучні й точні відповідники. Одне з таких слів – "кое-где".
Замінити його зовсім нескладно. OBOZ.UA розповідає, що є кілька українських варіантів, які допоможуть висловити думку природно й без русизмів.
Найпоширеніший відповідник російського "кое-где" – подекуди. Це прислівник, який означає "у деяких місцях", "не скрізь", "в окремих місцях". Він не змінюється за родами, числами чи відмінками й завжди пишеться разом.
Залежно від змісту речення можна також уживати інші слова та вислови:
- де-не-де;
- деінде;
- місцями – на окремих ділянках певної території;
- зрідка – час від часу, нечасто (доречне, коли йдеться про повторюваність дії, а не розташування).
Усі ці варіанти допомагають урізноманітнити мовлення, проте добирати їх варто відповідно до контексту.
Щоб краще зрозуміти значення слова та його відповідників, розгляньмо кілька речень:
Подекуди на лісових стежках ще лежало пожовкле листя.
Де-не-де поміж хмарами пробивалися сонячні промені.
Після нічного дощу дорога місцями залишалася мокрою.
На старовинних будинках деінде збереглися різьблені дерев'яні віконниці.
OBOZ.UA пропонує дізнатися, як українською мовою перекласти слово "отнюдь".
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